Comités cívicos piden censo para el primer semestre de 2023 y un fondo compensatorio

En otro de los puntos, se pide abrogar el Decreto Supremo 4760 que determina la postergación del Censo de Población y Vivienda mayo o junio de 2024.

“Consensuada la propuesta técnica del movimiento cívico nacional, se presentará dicha propuesta al Estado, al presidente Luis Arce, a los ministros involucrados en la ejecución del censo y el INE y en un plazo de 10 días iniciará un proceso de diálogo con las autoridades del país”, se lee en una parte de las conclusiones.

Rivero indicó que en el caso de la reforma judicial, ante la ausencia de un debido proceso imparcial en el Estado y la instrumentalización de la justicia para la “persecución política del movimiento cívico”, respaldan la iniciativa y serán parte de la propuesta que elaboran los juristas independientes.

Ante la consulta si el Gobierno no los recibe en estos 10 días que dieron como plazo, Rivero afirmó que no se descarta organizar medidas de presión, aunque esperan no tener que llegar a ese extremo porque el objetivo es concertar tareas para hacer un trabajo técnico del empadronamiento.