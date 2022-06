Comunarios toman el relleno sanitario de El Alto y exigen pago por expropiaciones

“Como el gobierno municipal no nos quiere pagar, que deje nuestros terrenos, donde legalmente nosotros somos dueños, pagamos impuesto, tenemos derecho propietario, esta catastrado, todo legalmente. Nosotros de buena fe queremos ceder estos terrenos al gobierno municipal con todos los documentos en orden, pero no tienen esa voluntad de pagarnos”, afirmó uno de los protestantes en un reporte de Radio Éxito.

“Si no nos recibe esta semana (la alcaldesa Eva Copa) vamos a tomar nuestros terrenos. Adentro vamos a estar en nuestros terrenos, ya no vamos a dejar entrar la basura a nuestros terrenos”, advirtieron.

Los comunarios dan una semana de plazo para que las autoridades municipales atiendan su demanda, caso contrario, señalan que no permitirán que vuelvan a ingresar los carros de aseo urbano.

El sector también reclama porque, según sus dirigentes, la Alcaldía alteña ya habría cancelado el monto de la expropiación a los comunarios de Milluni Bajo aunque el botadero aun no funciona ahí y la deuda con los habitantes de El Ingenio data de hace seis años.

“Todos los propietarios de las 47 hectáreas hemos decidido tomar nuestros predios (...). No es justo, que también es molestia para nosotros, que en el relleno sanitario que está operando actualmente ha expropiado, pero no nos han pagado a los propietarios, pero en la comunidad Milluni Bajo ha expropiado 50 hectáreas, no opera el relleno sanitario, pero ya les han pagado”, dijo otro de los comunarios.