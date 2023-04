Con un grito de “Aiquile, Aiquile”, despidieron este viernes al profesor Alexander Miranda Zapata, que es oriundo del ese municipio cochabambino. Es la primera baja del piquete de huelga que los maestros instalaron en la ciudad de La Paz. Manifestó que le hubiera gustado resistir más, pero su enfermedad de base se no le permitió.

“Fue una experiencia linda, es una lucha justa, estoy emocionado. Me hubiese gustado quedarme mucho tiempo más, pero lamentablemente tengo problemas de base, son principios de anemia, cuando era niño me internaron por el mismo malestar y ayer me sentí estresado y hace rato me saqué los tapones, porque ya estaba incómodo”, manifestó Miranda en contacto con DTV.

El profesor dijo que mentalmente puede hacer la resistencia, pero su cuerpo no le responde, y que esta lucha que inició con sus colegas en la sede de Gobierno, la continuará desde su región.