Con piedras y palos continúan los enfrentamientos en puertas de la gobernación de Santa Cruz

En la mañana de este martes se volvieron a registrar enfrentamientos entre dos grupos de personas a puertas de la Gobernación de Santa Cruz. El primer grupo proviene del municipio de Porongo y cumple vigilia desde hace más de una semana, mientras que el segundo busca desalojar el lugar y exige el respeto a las entidades públicas.

Cerca de las 9:00 efectivos de las fuerzas del orden fueron rebasados y ambos bandos hicieron amagues de confrontación. Los comunarios de Porongo denunciaron que fueron agredidos por presuntos funcionarios de la gobernación de Santa Cruz.

”Venimos pacíficamente pidiéndole al Gobernador la abrogación de la Ley 208. (...) Lo que me duele es que su misma gente venga y nos haga esto. Me han dado con un palo en mi pie, me han tirado bolsas de basura”, se quejó una de las movilizadas a la estatal Btv.

Por su parte, el asesor de gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, denunció la agresión de “los activistas medioambientales” y afirmó que los manifestantes tienen que pagar por los daños ocasionados.