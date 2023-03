Ese miércoles 25 de enero, el “Morochito”, como le conocen sus amigos, se perdió después de haber ingresado junto a cuatro de sus amigos al sector denominado Lago Bolsón de Oro, después de una caminata de 25 kilómetros, con la intención de cazar animales.

“No tenía machete, ni linterna, solo tenía mi escopeta y no pensaba que iba a perderme tanto tiempo en la selva, por eso cuando vi a los rescatistas varios arbustos con espinas me separaban de ellos, pero pese a eso grité y pedí ayuda. Es increíble no podía creer que después de tanto tiempo me seguían buscando”, afirmó a los medios el lunes, Acosta, de 30 años de edad. El hombre nació en Cochabamba es soltero y se afincó en Beni.