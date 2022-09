Concejo rechaza reconsiderar norma de edificios y la pasa a Arias

Ante la decisión del pleno del Concejo Municipal paceño de rechazar la moción de reconsideración de la norma de construcción, la presidenta de esa entidad, Yelka Maric, dijo ayer que se ve obligada por formalidad a suscribir la ordenanza y remitirla al Alcalde de La Paz.

“Comprenderán que la moción de reconsideración necesita dos tercios; eso significa siete votos, motivo por el cual la moción de reconsideración ha sido rechazada por el pleno del Concejo Municipal”, se lee en el comunicado de la presidenta del Concejo del municipio paceño.

“(...) Dejo expresa constancia a efectos de posibles y futuras responsabilidades, que no estuve ni estoy de acuerdo con esta Ordenanza, pero habiéndose manifestado el pleno por el rechazo de la moción de reconsideración, esta vez sí me veo obligada por la formalidad a suscribir la ordenanza, con los vicios de nulidad que he señalado en conferencias de prensa y remitir el oficio al órgano ejecutivo”, explicó Maric, de acuerdo con su nota.

Maric agradeció al concejal Lucio Quispe por “haber presentado la moción, que hubiera sido la oportunidad perfecta para rectificar una norma con amplio rechazo de la inmensa mayoría de los paceños y, bueno, haberla estudiado en consenso con todos los actores que saben y dominan del tema”.

Por su parte, el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Pierre Chaín, explicó ayer que no se aceptó que la propuesta de Quispe sea aceptada, ya que “cinco concejales votaron a favor y cuatro en contra”, se lee en un comunicado.

Además, Chaín destacó que “el trámite siga su curso y que sea el ejecutivo el que a través de sus técnicos emita criterios que correspondan”.

La anterior semana, el alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que no promulgará la ordenanza que permite la construcción de edificios sin restricciones en 10 sectores de La Paz. Asimismo, Maric anunció el viernes 16 de septiembre que devolverá el documento al Concejo. Con las dos medidas, la norma quedaba prácticamente suspendida.

El 18 de septiembre, Página Siete informó que cinco concejales -cuatro del partido de Arias y uno del MAS- aprobaron la ordenanza que permite construcciones sin restricciones.