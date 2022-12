Condenan despido de “La Piña” por criticar el paro cívico

La representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) en Santa Cruz, María Galviz, y el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, condenaron ayer el despido de la conductora de televisión Claudia Peña, de Red Uno, luego de sus críticas al paro cívico, según denunció la influencer en redes sociales.

“Nosotros estamos listos para denunciar semejante causa, no puede ser que por pensar diferente nos despidan y, aunque no nos llegó ninguna denuncia, mañana (hoy) tendremos una reunión para analizar el caso”, dijo a Página Siete Galviz.

Peña, conocida como La Piña, era una de las conductoras del programa de entretenimiento Bigote y ayer confirmó que fue despedida después de sus críticas a grupos que bloquearon durante el paro en Santa Cruz. “Sí, fui desvinculada de la Red Uno de Bolivia y a todas las personas que se pusieron en campaña para lograr esto quiero decirles que puedo pensar diferente, pero no por eso voy a perder mi trabajo”, dijo la presentadora a través de un video publicado en su cuenta de TikTok.

Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, condenó que alguien pueda ser despedido “por pensar diferente”. Luego citó a la Constitución Política del Estado, “que garantiza sobre la libertad de expresión y el derecho a la información”.

Méndez admitió que no recibieron ninguna denuncia por parte de la influencer y que el directorio analizará su caso, no obstante, cree que se debe conocer la versión del canal televisivo. “Había que ver si es cierta la versión de ella que aparece en un video denunciando que fue despedida por pensar diferente, pero desde todo punto de vista por el derecho al trabajo, la estabilidad laboral y las garantías que da la Constitución, no se pueden dar ese tipo de excesos”.

El 16 de noviembre, La Piña publicó tuits dirigidos a un grupo de gente que participaba del bloqueo y los cuestionó: “Qué fácil ser mantenid@ o hereder@ y exigir que otr@s no trabajemos (sic)”.

Página Siete llamó ayer a ejecutivos de Red Uno para conocer la versión oficial del medio de comunicación, pero no hubo respuesta.