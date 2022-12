La Sentencia Constitucional 0512/2020-1 fechada el 16 de septiembre de 2020 en Sucre, que será notificada el 3 de enero de 2023, conmina a la Alcaldía de Achacachi a restituir en sus funciones al menos a 40 trabajadores ediles despedidos en 2019, por el entonces alcalde Mariano Huallpa, buscado por la justicia por otros procesos. Pese a que la sentencia es de cumplimiento obligatorio, desde la comuna indican que apelarán.

La sentencia constitucional, firmada por la magistrada Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, instruye la “reincorporación de los demás accionantes (son 80 personas que presentaron la demanda y 40 fueron admitidas) que tienen la calidad de funcionarios provisorios, de libre nombramiento y designados más el pago de sus sueldos devengados y demás derechos sociales hasta que se defina su situación legal dentro un proceso disciplinario con relación a la causa del despido invocado en los memorandos de desvinculación”, indica el texto constitucional.

Los trabajadores habían sido contratados por el entonces alcalde Édgar Ramos en 2017, quien en mayo de 2019 a raíz de denuncias por hechos de corrupción, fue enviado a la cárcel. Ante ese vacío fue nombrado Huallpa como alcalde interino y en julio de ese año despidió -según la denuncia- a 80 trabajadores municipales.

De acuerdo con la sentencia constitucional, Huallpa como una de sus primeras acciones procedió “a desvincular a todos los funcionarios incluso adeudándoles sus haberes por los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019”.

Plazo de 72 horas

La sentencia constitucional que será notificada al actual alcalde de Achacachi, Constancio Gutiérrez, el 3 de enero añade que la municipalidad debe responder “a los pedidos sobre el pago de los haberes reclamados” en el plazo de 72 horas de recibir la notificación del documento.

Redy Charca, abogado de los extrabajadores municipales de Achacachi, recuerda que ninguno de sus defendidos fue notificado con el despido de forma escrita por Huallpa en el año 2019.

“De los primeros 80 peticionarios, 40 demandas han sido admitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en un primer momento, un juzgado en El Alto rechazó la demanda de los trabajadores, por ello acudimos al TCP que falló a favor de los trabajadores”, puntualiza Charca.

Alcaldía pedirá pruebas

Pese a que las sentencias constitucionales son de estricto cumplimiento, el secretario de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Achacachi, Carlos León, dijo ayer a Página Siete que se apelará la decisión constitucional y que además pedirán que los exfuncionarios ediles demuestren cómo trabajaron ese 2019.

“Con nuestro departamento jurídico vamos a pedir (a los extrabajadores) que justifiquen las actividades que han hecho ese 2019. Sabemos que en ese momento no había un gobierno municipal estable (en Achacachi). No se han ejecutado proyectos, no había actividades y no había un lugar donde funcione la Alcaldía”, adelantó León.

Ese año, Huallpa, que reemplazó a Ramos, tuvo que instalar la Alcaldía en otro edificio, porque los predios municipales habían sido violentados por una turba.

León recordó además que ellos también se querellaron contra el exalcalde Huallpa que ahora está prófugo. “Ya no vive en su casa de Villa Lipe, nosotros dejamos varias notificaciones”, precisó.

Según León, la municipalidad acudió a la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia para denunciar a Huallpa, pero hasta la fecha no tuvieron apoyo real.

Charca, el abogado de los extrabajadores, confirmó que Huallpa tiene al menos 10 procesos penales y que se desconoce su paradero.

El municipio de Achacachi fue denunciado por corrupción en 2019, cuando las organizaciones sociales se movilizaron contra el entonces alcalde Ramos, que tuvo que dirigir el territorio desde Warisata ante la resistencia de los vecinos y varios sectores sociales. En mayo de ese año fue aprehendido y enviado a la cárcel.