“A mi hermana (Samanta) él la acosaba constantemente. Por eso, con mentiras la ha llevado a su casa y ahí es donde la ha degollado fríamente. No ha tenido piedad ni de la bebé, a ella más le ha matado”, contó Sharon, hermana de la víctima.

“Nosotros en muchas ocasiones le llamamos la atención a Diego, pero él no cambiaba, así que ella se separó. Pero él no la dejaba en paz, la acosaba”, dijo su hermana. El martes, ella junto a su niña salieron de su domicilio, desde ese día no apareció más. “Se encontraba desaparecida”.

Samanta recientemente había salido bachiller y deseaba estudiar derecho, pero mientras trabajaba de todo para que no le falte nada a su pequeña. ”Era muy responsable y no le gustaba salir”, indicó la familiar.

Ella recuerda que debido a su desaparición toda su familia la buscaba. Pero el miércoles, la hermana del agresor, Daniela Ch. M., la llamó para contarle del doble asesinato, aunque “ella supuestamente no conocía el lugar donde vivía su hermano”.

Sin embargo- relató- que fue la familia de él la que llegó primero a ese domicilio ubicado en la calle Antonio Gallardo y luego la Policía. Desde ese momento, se busca a Diego, ya que está prófugo, aunque dijo a su hermana que “se suicidaría”.