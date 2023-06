José Andrés fue visto por última vez el viernes por la mañana cuando se dirigía a su escuela, pero no llegó ahí ni retornó a su hogar.

“Mi hijo desaparece desde el viernes, 7:00 de la mañana salió de la casa rumbo a su colegio, desde la mañana, todo el día, hasta las 12:00 sabía llegar. La casa de mi mamá, de su abuela, es a dos cuadras del colegio, pensé que había ido ahí, pero nunca sabe tardar. A las 3:00, 4:00 nos damos cuenta que ya no había. Me movilicé, llamé a su director, llamé a sus compañeros. Dónde estaba, no estaba José Andrés”, relató su padre a los medios.

El hombre señaló que inmediatamente se organizó para buscar a su hijo en el sector y encontró a una mujer que lo vio subirse a una motocicleta. Ella le dijo que estaba a punto de abordar el vehículo, pero el niño le ganó al cruzar la avenida y se subió.