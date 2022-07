Conoce a la sargento Dávila, la policía que amamantó a la bebé rescatada en Santa Cruz

Luego de ser rescatada, la bebé rompió en llanto y la uniformada no dudó en amamantarla. La imagen de ese acto de servicio y amor no tardó en hacerse viral.

La uniformada es mamá primeriza y tiene una bebé de cuatro meses, lo que la motivó a evitar el sufrimiento de la bebé que lloraba de hambre.

“Sentí su desesperación, el llanto que pedía a gritos ser alimentada, porque desde las 14:00 no había tomado nada, peor aún que tenía un mes de nacida. Entonces qué mas da, por eso es que le di la lactancia materna. Como toda madre sentí desesperación de socorrerla y ayudar. Yo la amamanté desde que se hizo el operativo hasta que la remitimos al hospital”, detalló la sargento en contacto con los medios de prensa.

La sargento mayor aseguró que tiene prendas de su hija que más tarde entregará para la bebé que ayudó a rescatar. “Además organizaré una ayuda de manera personal para la bebita, porque al verla y conectarme con ella sentí que tiene muchas necesidades”, comentó la uniformada.

“Mire tantas mujeres hay en el mundo que quieren ser madres de una y mil formas, pero hay mujeres que Dios les da el premio, pero no saben aprovechar por muchas razones y situaciones que se dejan llevar, pero toda mujer es luchadora y no creo que puedan poner en situación riesgosa a sus hijos, ya que no es fácil llevar nueve meses a un bebé, es algo que nadie puede explicar”, manifestó.

En la actualidad, la niña fue enviada al Hospital de Niños de Santa Cruz, donde se le diagnosticó deshidratación y Covid-19. El caso es investigado por la Policía.