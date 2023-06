La niña de seis años que fue apuñalada por otro niño de 11 años en su colegio en la ciudad de Santa Cruz, murió este jueves luego de 10 días de la agresión con un arma blanca en ese establecimiento educativo.

El fallecimiento de la menor fue confirmado por la Defensoría de la Niñez de quien se espera brinde un informe sobre el caso, reportó el medio cruceño El Deber.

Allegados a la pequeña dijeron que la niña estaba en su casa, pero al sufrir una descompensación, esta tarde fue trasladada de emergencia al centro de salud Brígida, donde falleció cerca de las 19:00 de este jueves.

La agresión ocurrió el pasado 5 de junio en un establecimiento educativo, ubicado en la zona del Zoológico. Según el relato de la madre de la niña que se encontraba en el colegio para recoger el boletín de notas, su hija fue atacada por otro estudiante a la altura del pecho con un cuchillo mientras se dirigía al baño del colegio. Luego de niño se dio a la fuga en el mismo establecimiento.

Al regresar para pedir ayuda a su madre, la pequeña se encontraba en llanto y ensangrentada.

“Mi niña fue al baño y al rato vuelve ensangrentada; me dice: ‘Mamá un niño me atacó, me quería matar’”, relató la mujer a los medios de comunicación la pasada semana.

Posteriormente a la agresión, la pequeña fue internada en el Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez de Santa Cruz y fue dada de alta, sin embargo, esta jornada tuvo complicaciones en su salud debido al ataque y perdió la vida.