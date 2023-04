La organización no gubernamental (ONG) The Fuller Center for Housing construye 30 viviendas sociales en Apaña, La Paz, para personas de escasos recursos. El objetivo es coadyuvar a mejorar la calidad de vida de las familias bolivianas otorgándoles casas que cuenten con los títulos legales, que tengan las características técnicas de comodidad y que les permita tener un capital a futuro.

El representante de la ONG en Bolivia, Alex Aramayo Raña, informó que llegó una delegación de voluntarios de Estados Unidos para coadyuvar a construir las primeras viviendas en colaboración con mano de obra boliviana.