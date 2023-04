Copa también agradeció a Claure por “valorar y considerar a la hinchada académica” en la pujante ciudad alteña.

En respuesta a la alcaldesa, el titular del club resaltó el crecimiento y el espíritu luchador del El Alto y anunció la construcción de escuelas deportivas en la urbe.

“Querida Eva, en mi última visita a Bolivia me he quedado impresionado con el crecimiento y el espíritu luchador del Alto. Cuenta conmigo, no solo jugaremos en El Alto pero construiremos escuelas deportivas para los niños alteños”, anunció Claure mediante la red social.