Copa declara contra Torrico y denuncia que sus allegados siguen agrediéndola

“Nosotros vamos a continuar con este proceso porque este tipo de cosas no pueden volver a pasar. Él sigue diciendo ‘yo no le he aludido’... No hay otra alcaldesa que no sea yo en esta ciudad. Eso quiere decir que no ha sido una disculpa honesta, ha dañado mi imagen, a mi familia, yo soy madre e hija también”, lamentó Copa.

El lunes 25 de julio, Torrico insultó a Copa durante un encuentro de masistas en El Alto. Al día siguiente, la Alcaldesa presentó la denuncia por violencia política y pese a que Torrico pidió “sinceras disculpas”, por sus ofensas a la autoridad, el proceso fue ratificado y se amplió la denuncia por acoso político.