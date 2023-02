En ese contexto, remarcó que quienes se hagan censar fuera de El Alto “no tienen porqué reclamar” después fondos del Plan Operativo Anual (POA) y que debido a esto están “llevando los recursos” que podrían beneficiar a la urbe alteña, a otros lugares.

Manifestó que el dirigente afín al partido azul insta a los dirigentes a volver a sus regiones en el área rural.

“Les dijo: ‘compañeros, ustedes no tienen que hacerse censar aquí, tenemos que volver a nuestras provincias’ y yo les dije que los que no se vayan a censar acá no tienen porqué reclamar el POA, porque ellos me piden aquí servicios básicos, alumbrado público, cordón de acera, y se están haciendo censar en otro lugar. ¿Están llevando nuestros recursos a otro lugar? Yo creo que no es justo”, expresó.