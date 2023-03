A días del 38 aniversario de la ciudad de El Alto, la alcaldesa Eva Copa manifestó que aún no le entregan a ese municipio el helicóptero que el Gobierno prometió en mayo de 2022. La autoridad edil también indicó que el funcionamiento de esa nave les significará un presupuesto alto.

“No sé, a mí me han dicho que el helicóptero ni seguro tiene, así es que hay que esperar lo que pasa. No tenemos físicamente el helicóptero”, respondió Copa a la Red Uno, ante la consulta de si finalmente tendrán o no el helicóptero.

También dijo que para su operación tiene que haber una participación conjunta con el Gobierno central o departamental, y que se deberían compartir datos del mismo, ya que le comentaron que el manejo tiene un costo alto.

“Una hora usar el helicóptero cuesta 3.000 dólares, así es que es mucho presupuesto también, por lo tanto, se tiene que hacer un trabajo conjunto”, aseguró.