Cota, el superviviente: Masista y no masista me han ayudado

Durante más de un mes, todo su mundo era frío y aséptico. “¿Estoy vivo?”, le preguntó a su hermana, en esos días. Ayer confesó: “Yo no quería volver”. El cocalero Plácido Cota habló ante sus compañeros, reunidos en una asamblea de su sector en la zona de Las Mercedes. Entre lágrimas, agradeció: “Masista y no masista, todos me han ayudado”.

El 8 de agosto, el hombre de 30 años perdió parte del brazo izquierdo y sus vísceras resultaron expuestas luego de la explosión de una dinamita, durante los enfrentamientos con la Policía, en el mercado ilegal de coca, en Villa El Carmen.

“Gracias compañeros, tanto dinero han recaudado. Les vi en las redes sociales, recaudando dinero. Masista y no masista, todos me han ayudado, a mi sindicato, a todos...”, retribuyó al micrófono que amplificaba sus palabras, sentado en una silla y con una pañoleta celeste que hacía de cabestrillo para sujetar su brazo izquierdo.

Cota sorprendió a sus amigos. Se presentó en la reunión en compañía de sus tres hermanos. “En el hospital, cuando desperté, le pregunté a mi hermana ‘¿estoy vivo?’ y cuando me pregunté ¿quién pagará?, se necesitaba mucha plata... no quería volver. Dije ‘para qué voy a volver estando así’. Yo no quería volver, compañeros, para su información. Lo que me tocó vivir no se lo deseo a nadie”. Su voz se quebró.

En agosto, Cota quedó sólo con 20% de probabilidades de vivir, pero se recuperó en un mes y 10 días tras ocho operaciones.

“Me ayudaron con un monto alto, con 37 mil bolivianos, todo en total. Mi sindicato de transportistas, si no me equivoco, con 6.000 bolivianos me han colaborado”, detalló porque su mayor preocupación era económica por el elevado costo de las curaciones (290 mil bolivianos). “Agradecer a todas las señoras. Quería ver a mis compañeros. Estoy feliz por ver a mi hijo”.

En su alocución también identificó que “hay dirigentes, hay gente que me quiere hacer daño en el estado que me encuentro. Yo me acercaré a muchas. Les ruego que me apoyen. Gracias, nunca jamás vi tanta ayuda. Me han bendecido. Somos una población muy unida. Aunque otros quieran confundirnos”, resaltó.

Durante la asamblea, sus hermanos contaron el proceso de recuperación de Plácido y también reiteraron su agradecimiento a la población yungueña por su ayuda. “A mí me han hecho volver, por eso no me cansaré de decirles gracias, que Dios los bendiga. Estoy feliz por ver a mi familia. Tengo papá y mamá. Tengo a mis hermanos vivos y nunca me cansaré de agradecer. Gracias a todos, compañeros”, resaltó Cota. “Nunca vi tanta plata”, insistió al referirse al dinero recaudado para pagar los gastos médicos. “Tengo papá, mamá y a todos mis hermanos que me ayudarán”, cerró, entre aplausos de los asistentes a la asamblea general de Las Mercedes. Después de su intervención, Cota se retiró con la ayuda de sus familiares.

Cota permaneció interno un mes y 10 días, desde el 8 de agosto, cuando una explosión de dinamita lo afectó. El cocalero había salido en protesta en respaldo a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en la zona Villa El Carmen, en demanda del cierre del mercado ilegal abierto por cocaleros del MAS.

Luego de la detonación estuvo tirado en la calle por casi una hora, con los órganos expuestos bajo una llovizna a la vista de los policías que reprimieron a sus compañeros y que se limitaron a esperar a la ambulancia. La explosión le amputó la mano izquierda, un testículo y le provocó pérdida de masa muscular; increíblemente ninguno de sus órganos vitales resultó afectado.

Su curación costó 290 mil bolivianos, de los cuales el 30% fue cubierto por el hospital y el resto se cancelará en un plan de pagos con ayuda de Adepcoca.