Cotahuma rompe el diálogo y exige renuncia del subalcalde

Los vecinos de Cotahuma, que bloquean el ingreso al relleno sanitario Sak’a Churo desde el domingo, rompieron anoche el diálogo con la Alcaldía de La Paz y ahora exigen la renuncia del subalcalde Fausto Terrazas.

“Se ha roto el diálogo por culpa del subalcalde (Terrazas) que, pese a que había un cuarto intermedio, ya anunció a sus sectores que se levantará el bloqueo, cuando nosotros recién estábamos analizando la propuesta de la Alcaldía de esperar seis meses. Exigimos su renuncia”, aseveró ayer el representante vecinal Keneth Benegas.

El dirigente contó que aproximadamente a las 22:30 se pactó un cuarto intermedio. “La Alcaldía nos pidió un plazo de seis meses (para atender las demandas) y eso justamente estaba en consulta con nuestros vecinos que plantearon tres meses, pero luego nos enteramos que Terrazas informó a sus sectores que se levantará el bloqueo. Eso molestó a la gente, porque Terrazas nos traicionó. El bloqueo no se levantará hasta que renuncie él”, enfatizó Benegas. Los vecinos de Cotahuma acusan a Terrazas de no haber cumplido con obras en ese sector de La Paz.

Terrazas defiende su gestión

Según el reporte institucional de la Alcaldía, Terrazas les explicó a los vecinos anoche que “el 93% del presupuesto 2021 del Distrito 4 fue ejecutado”. Terrazas había indicado el lunes que detrás de los pedidos de renuncia se encuentran otros intereses como la defensa de avasalladores de espacios públicos.

Ayer representantes vecinales del Distrito 3 llegaron hasta la Subalcaldía de Cotahuma para manifestar su apoyo a Terrazas. Los vecinos rechazaron el bloqueo de sus vecinos.

No obstante, y según el dirigente Benegas, el jefe de gobernabilidad, Gonzalo Barrientos, que se reunió con los movilizados junto a la Defensoría del Pueblo, “se dio cuenta hoy (anoche) del trato que recibimos del subalcalde, por ello Barrientos se fue enojado y nos dijo que le harán un jalón de orejas al subalcalde”. El dirigente no descartó que la Alcaldía destituya a Terrazas, pero no hay un aviso oficial.

Debido a que los camiones de basura no pueden ingresar al relleno sanitario desde el domingo, más de 1.800 toneladas de residuos sólidos ya se acumularon hasta ayer y en las calles de la ciudad de La Paz los promontorios de basura crecen cada día.

Los vecinos de Cotahuma volvieron a insistir ayer en su pedido de ser escuchados por el propio alcalde Iván Arias, al considerar que Terrazas ya no es un interlocutor válido para resolver el conflicto.