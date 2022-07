Covid: dos niños están en terapia intensiva en Potosí

Dos menores de edad, un niño de dos años y otro de ocho, fueron contagiados con coronavirus y se encuentran intubados en unidades de terapia intensiva (UTI) del Centro Covid-Sevilla, informaron en el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Potosí.

“Hay dos niños internados en el (hospital) Covid-Sevilla. Lastimosamente los niños de dos y ocho años están en terapia intensiva (...). Se va a hacer una investigación de dónde vino la cadena de contagios, porque los niños no asisten a lugares donde hay aglomeración de personas”, afirmó el responsable del Sedes potosino, Huáscar Alarcón.

En la quinta ola del coronavirus, ambos son los dos primeros casos de Covid-19 en terapia intensiva en Potosí. El galeno informó que el niño de ocho años tiene las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, no obstante, el niño de dos años no fue inmunizado, porque las normas de salud no permiten vacunar a niños de esa edad.

“Lo que más nos preocupa es que los dos menores están intubados. Están en terapia intensiva y eso es complicado. A veces entrar a terapia intensiva ya es un 50% de complejidad”, lamentó Aparicio. Hay un tercer menor con sospecha de Covid-19.

Incremento de casos

En la quinta ola del coronavirus, el departamento de Potosí superó ayer el centenar de casos diarios con 101 reportados por el Sedes de esa región.

Para el director del Sedes, el incremento de casos es preocupante, dado que el ascenso de los contagios no sólo es en la capital de departamento, sino en varios municipios rurales.

“No solamente la capital potosina ha presentado casos positivos, es cierto que tenemos la mayor cantidad de casos, pero también se han presentado casos en Porco, Betanzos, Villazón, Tupiza y está volviendo a cundir el coronavirus”, dijo Alarcón.

El experto señaló que la nueva variante no afecta a las personas de la tercera edad o aquellas con patología de base, sino a los más vulnerables, los niños que en muchos no fueron vacunados.