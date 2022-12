La fatiga epidémica (cansancio de cumplir las medidas de bioseguridad como el uso del barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos) es una de las cuatro causas del incremento de casos covid, según expertos. El Ministerio de Salud informó que durante la última semana el ascenso de contagios fue de más del 100%.

“La gente está actuando como si no pasará nada (sobre la presencia de la sexta ola). Ya no se cuida y eso significa que ya no usa barbijo, además se olvida del distanciamiento social y del lavado de manos. Todo eso es un problema mundial y se la denomina: fatiga epidémica, porque las personas están cansadas de esas medidas de bioseguridad”, dijo a Página Siete el presidente del Comité Nacional de Inmunización, Adalid Zamora.

El especialista explicó que esa es la primera de cuatro causas que están provocando el incremento de casos covid en el país. La segunda es el retorno a las fiestas porque en esta época se realizan celebraciones de promoción y otros eventos masivos en salones. Además, en las oficinas también se organizan cenas y la gente se saluda incluso con un beso en la mejilla.

La tercera razón es la circulación de dos nuevas subvariantes de la familia Ómicron: la BQ.1 y la BQ1.1. Esta situación hace que el contagio sea mayor.

La cuarta, según el epidemiólogo Rubén Quispe, se refiere a que la mayoría de la gente no completó sus dosis de vacunación.

Ayer, el Ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que en la última semana epidemiológica (50) se reportaron 13.289 casos, es decir que hubo un incrementó de 7.210 contagios más. Esto significa un incremento de un 119% de casos.

Además, el Gobierno reportó que esta última semana se registraron 13 decesos por covid. “(Casi todas) son personas que no tenían vacunas o tenían esquemas incompletos”, dijo.

Hubo personas que contaban con las dosis completas de vacunación, pero ellas tenían enfermedades de base o eran adultas mayores.

Bolivia está en la sexta semana de ascenso de casos de la sexta ola. Los expertos indicaron que como va el ascenso, “en la primera quincena de enero, se podría registrar el pico más alto de la pandemia”.

“Esta semana todavía existe un incremento exponencial de casos”, dijo Auza y aseguró que los nueve departamentos del país registraron ascensos de contagios. “Santa Cruz está con 9.946 nuevos casos en comparación con la semana anterior (5.943), es decir, un incremento de 114%”, agregó.

Beni registra 143 casos, lo que significa 131 más que la semana anterior, es decir, más de 1.000% de aumento. Pando cuenta con 281 nuevos contagios, es decir, 178 más que la anterior.

Los especialistas recomendaron a la población continuar con las medidas de bioseguridad: ventilación en ambientes cerrados, evitar la aglomeración de personas, usar el barbijo en esos espacios y evitar los saludos con besos.