Covid: hallan variantes de alto contagio, alertan que las 2 dosis son insuficientes

El Ministerio de Salud confirmó la presencia de las variantes de Ómicron Ba4 y Ba5 -las más contagiosas en la “historia del mundo”- en cinco departamentos del país. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) paceño advirtió que dos dosis de la vacuna anticovid no son “suficientes” para combatir las nuevas variantes que están circulando en el país.

De acuerdo con el más reciente reporte de secuenciación genómica, la variante BA.4 se encuentra en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Chuquisaca. La BA.5 fue detectada también en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Potosí.

“La BA.4 y BA.5 son subvariantes de Omicrón de mayor transmisibilidad. Estamos hablando de unas variantes que para la Organización Mundial de la Salud (OMS) son de preocupación por su potencial de transmisión. Estamos hablando del virus con el mayor potencial de contagio en toda la historia del mundo”, dijo ayer el ministro de Salud, Jeyson Auza.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, Mayber Aparicio, informó que se necesita una vacuna de refuerzo o tercera dosis para hacer frente a las nuevas variantes de la Covid-19.

“Para tener una protección por encima del 72% a 75% de las nuevas variantes de la Ómicron como BA.4, BA.5 y otras que ya están circulando, se requiere la dosis de refuerzo. Un esquema de primera y segunda dosis puede ser insuficiente para evitar formas severas de la enfermedad”, advirtió Aparicio.

En la actualidad, la aplicación de la tercera dosis es de las más bajas. Según el reporte del Ministerio de Salud se aplicaron 1,8 millones de vacunas de refuerzo, lo que representan el 15% del total de la población del país. Estas personas, según Aparicio, son las que están mejor preparadas para enfrentar las nuevas variantes que están circulando en cinco departamentos del país.

“Es importante destacar que si alguien tiene síntomas de un resfriado o gripe, no asista a eventos. Una persona puede contagiar –en un ambiente abierto- de cinco a siete personas que no sean positivas. Si consumen bebidas alcohólicas, la cifra puede ser mayor. Nuestra recomendación es que las personas con síntomas se aíslen y no asistan a eventos (o fiestas)”, pidió Aparicio.

Recomendó -además- que la población con una patología de base o que fume cigarrillos no asista a eventos masivos para evitar riesgos. “Es una población de riesgo porque puede enfrentar formas severas de la enfermedad. Tuvimos un caso de un joven de 38 años que el único factor de riesgo que tenía era fumar y falleció por covid”, dijo la autoridad.

Los contagios

Los casos positivos llegaron a 23.926 la semana anterior, es decir un incremento del 62%. Es la cifra más alta en lo que va de la quinta ola de la Covid-19, informó Auza, quien mostró su preocupación por los bajos niveles de cobertura de vacunación en niños y jóvenes.

“Durante la semana epidemiológica 28 se han presentado 23.926, esto significa 9.184 casos más que la semana anterior, representando esto un incremento del 62% a nivel nacional respecto a la pasada semana”, dijo la autoridad.

Precisó que durante la anterior semana se lamentó el fallecimiento de 10 personas a causa del virus, pero la tasa de letalidad se mantiene en 0.1%.