Crean observatorio ciudadano para seguir los pasos del censo

Diferentes organizaciones de la sociedad civil conformaron la alianza Observación Ciudadana de la Democracia (OCD Bolivia) para seguir el censo y advirtieron la falta de transparencia del Instituto Nacional de Estadística (INE). Reclamaron que hasta el momento no se informe, por ejemplo, sobre el avance de la cartografía rumbo a este proceso que se realizará el 16 de noviembre.

“La etapa precensal está con algunos tropiezos hasta este momento. Por ejemplo, no hay la suficiente transparencia de parte del INE sobre el estado de preparación de la cartografía. Hay una información incompleta y, por lo tanto, tenemos la necesidad de reclamar que el interés de las propias autoridades es el de transmitir la información más completa y fidedigna”, dijo Horst Grebe, vocero de la Ruta de la Democracia para la campaña Censo Informado.

La campaña comunicacional del Observatorio hará uso de medios no convencionales, por ejemplo: las redes sociales. La iniciativa busca informar a la población sobre la importancia de tener un censo de calidad, conocer el proceso precensal, las etapas y el cumplimiento de las fases de preparación y desarrollo, así como los resultados de este trascendental proceso.

El 10 de junio de este 2022, la alianza OCD Bolivia solicitó al Instituto Nacional de Estadística (INE) información sobre el calendario del Censo de Población y Vivienda programado para el 16 de noviembre de este año. A la fecha aún se espera la entrega de la documentación.

“Están yendo a algunos lugares con capacitadores, supervisores y están hablando con algunas poblaciones, pero son poblaciones puntuales. No hay una información del grado de cobertura de la nueva cartografía considerando que estamos a pocos meses del censo”, dijo Grebe.

La última información que proporcionó el director del INE, Humberto Arandia, sobre la actualización cartográfica fue el 8 de junio. En esa oportunidad, el INE indicó que tenían un avance del 23%. “La etapa de planificación se encuentra concluida en un 100%, la actualización cartográfica (está) en más del 23% y el resto de etapas con un avance significativo. Ahí quiero garantizar que el censo está a salvo. A pesar del mes de baja, el censo está avanzando de manera normal”, dijo en esa oportunidad Arandia a tiempo de confirmar su carta de renuncia que después fue rechazada por el presidente Luis Arce.

Para Grebe, los problemas de no contar con una cartografía actualizada traerán un “censo incompleto”. “(En caso de que no se concluya) sería un gasto insulso porque se invierte dinero para obtener un resultado que no sería completo en su cobertura, que no contenga toda la información que se esperaba, por tanto, no serviría para sus fines”.

El Censo de Población y Vivienda se realiza cada 10 años y sus resultados deben tener características que permitan ser comparados con los resultados de censos anteriores.

“Debemos saber cómo se movieron los datos, los indicadores y las circunstancias en que se encuentra la población del país. Cómo cambió la situación de la vivienda, cómo cambió la relación entre la población urbana y rural, cuánto afectó la pandemia de la covid al sistema de salud y a la gente”, agregó.

¿Qué hará el observatorio?

Abordará temas de interés local, con información cuidadosamente elaborada por miembros de 10 universidades del sistema público y privado -aliadas de la OCD Bolivia- considerando que las expectativas y preocupaciones sobre el censo son distintas en cada departamento y municipio.

El objetivo es que tanto periodistas como la población de cada región del país tengan información actualizada, responsable y focalizada sobre el censo, con datos que necesitan conocer sobre su departamento.

Esta alianza de organizaciones considera importante que la ciudadanía esté enterada de lo que significa la actualización cartográfica, de su importancia, de cuáles son las actividades que el INE está planificando, qué involucran esas actividades y los plazos que tienen, entre otros temas, considerando que quedan menos de cinco meses para la jornada del censo.

Según el observatorio, a partir de la experiencia de los dos censos anteriores (2001 y 2012), también es importante conocer el cronograma de la capacitación a las personas que estarán a cargo del levantamiento de datos en la boleta censal para que el mismo sea realizado de forma eficiente.

Desde la campaña del Censo Informado se considera que es fundamental impulsar la transparencia desde la sociedad civil en el entendido de que la información es de la gente y es un derecho tener acceso a la mayor cantidad de datos del proceso.

“Es clave también poner en marcha este tipo de espacios y escenarios, más aún cuando con la información relevada en noviembre se definirán distintos campos de acción y de planificación a nivel del Estado y de los gobiernos subnacionales y las diferentes autonomías”, dijo el vocero.

Para Grebe, es “primordial” la función de la campaña para informar en términos sencillos y generar confianza, así la gente recibirá a los empadronadores.