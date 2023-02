La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lucy Escobar presume que en la Gobernación de Santa Cruz hay anomalías y que por esa razón no se permite que asuma la titularidad de la entidad el vicegobernador Mario Aguilera. Entre tanto, Creemos señala que la población cruceña no dejará que la sigla azul tome la administración departamental.

Para mañana está prevista la audiencia de una Acción de Cumplimiento, en la que se definirá si Camacho es alejado o no del cargo.

Según el senador de Creemos Erik Morón, Santa Cruz no permitirá que el masismo tome la administración departamental. Agregó que hay jurisprudencia de otras exautoridades subnacionales, entre ellas Mario Cronenbold, que gobernaron desde la cárcel.

“El electorado, que emitió su voto por el 55% hacía Luis Fernando Camacho, no permitirá que pisotee su voto, para nosotros está claro que el gobernador el Luis Fernando Camacho, no hay plan b, no hay sucesión. El MAS no va a derrocar al gobernador”, indicó.