Cruz: He llamado la atención a los que no cumplen funciones

La viceministra de Educación Alternativa y Especial, Sandra Cruz, dijo que no expresó insultos y mucho menos puso adjetivos a los funcionarios, pero sí llamó la atención a los que incumplen sus tareas.

“De mi parte no se expresaron insultos ni mucho menos, se puso algún adjetivo calificativo. No obstante, sí se ha llamado la atención al personal que no cumple con sus funciones, sobre todo cuando hay temas que deben resolverse de forma inmediata para dar respuesta a la población, que es parte del subsistema, toda vez que nos encontramos cumpliendo función pública y nos debemos a la población”, respondió Cruz a un cuestionario enviado por Página Siete.