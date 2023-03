“El agua que llega río abajo ya no es la misma, y río arriba también la cantidad es mucho más grande, pues se hace una barrera y se espera que se vaya acumulando esa agua”, indicó Lozantos.

“Lo primero que tenemos que pensar es que las represas son una estructura, que es artificial y que no se ha dado de forma gradual en el ecosistema, es como que de repente los seres que funcionan de cierta forma en ese ecosistema tienen que alterar su funcionamiento, su recorrido y su escala en el ecosistema”, explicó la bióloga Karen Lozantos.

El desplazamiento y afectación a las comunidades

Las comunidades, de igual manera, se ven afectadas con la construcción de las grandes represas, sobre todo aquellas que viven de la pesca.

“Al generar un elemento como este que bloquea, interferimos en el proceso de distribución normal de estos organismos y podrían no llegar a comunidades que río abajo necesitan de este alimento, una comunidad indígena por ejemplo, que sobrevive a través de la pesca, pero ahora no lo va a hacer porque el pez ya no llega”, sostuvo la bióloga Lozantos.

Sobre el punto, el biólogo Vos también manifestó que la afectación no sólo se da aquellas comunidades que tienen sus casas cerca a la represa, sino que son aquellas que tienen sus plantaciones cerca de la infraestructura, pero además donde los lugares que son de caza y pesca.

“La represa Cachuela Esperanza va a afectar también a la comunidad de Cachuela misma que es una comunidad más grande, un pueblito, incluso hasta Riveralta que hay miles de casas que van a ser afectadas. Lo mismo pasa con Ribeirão que se quiere hacer sobre el río Mamoré, al norte de Guayaramerín”, acotó a tiempo de señalar que ya fueron afectados por las represas de Brasil.

Indicó además que estas represas brasileñas manipularon su estudio de impacto ambiental para aparentar que el efecto de esas represas terminan en la frontera, cuando no es así.

Inundaciones

Por otro lado, debido al cambio climático, también se presentan fenómenos como las excesivas lluvias, que provocan el rebalse de las represas y por ende las inundaciones de las poblaciones y hectáreas de plantaciones, que finalmente deben desplazarse a otros lugares.

En ese sentido, los biólogos recomendaron tanto al Estado como a las empresas que deben hacerse estudios con gente experta en el tema para provocar daños mínimos al ecosistema.