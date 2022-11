¿Cuánto la pieza?: el peligro de vivir y pasar por la 12 de Octubre de El Alto

Muchos de estos espacios buscan no ser identificados, para ello cubren puertas y ventanas, para que la precariedad de su interior no se filtre hacia afuera. Uno de los locales más conocidos es la casa verde. La infraestructura está construida como una caja de ladrillos y cemento, que en las primeras tres plantas no tiene nada más que la puerta de ingreso. No tiene ventanas ni nada que se le parezca.

“Psss, psss ¿Quieres trabajar? No es sólo para pieza, depende de cuánto quieras ganar”, dice un hombre mientras trata de llamar la atención haciendo ruidos, como quien llama a un perro o un gato. Tal vez porque en su mente las mujeres no tienen el estatus de una persona.

Una hora en la zona rosa

En casi una hora de transitar por el lugar, se pudo verificar la presencia de hombres que sin pudor alguno buscan favores sexuales de las mujeres que ven pasar. En menos de una hora, cuatro ofertas demostraron el riesgo para quienes viven o simplemente pasan por ahí. En ese tiempo no se vio ni a un solo policía realizando un control de la zona, aunque su presencia tampoco garantiza la protección y seguridad.

“Una vez me quejé a unos policías que hacían la ronda. No me ayudaron, prácticamente me dijeron que yo, al pasar por esa calle para ir a mi trabajo, estaba provocando a los hombres. Que si no quería que me molesten debía dar la vuelta”, relata una empleada de las tiendas de material de construcción.

Las trabajadoras sexuales no tienen mejor suerte. Cuando hay operativos, ellas son detenidas y hasta extorsionadas, mientras que ellos, los clientes, son liberados de toda responsabilidad.

Al salir de la 12 de Octubre se siente que la calma vuelve al cuerpo. Pero queda como un eco la desagradable sensación de inseguridad. Queda la certeza de que en estas áreas no hay un buen control y que el delito se pasea como si nada.

En 2007 hubo fuego en la zona rosa

“Hace unos 10 o 12 años, todo esto ardió en fuego. Los vecinos ya han quemado los locales una vez. Muebles, ventanas, todo han roto”, cuenta la propietaria de una tienda en la Jorge Carrasco, de la zona 12 de Octubre.

No recuerda la fecha exacta, pero no es difícil encontrar los registros en los archivos de la prensa. El hecho fue parte de una de las protestas por seguridad ciudadana más grandes de El Alto.

Al mediodía del 16 de octubre de 2007, una turba de más de centenares de personas tomaron por asalto más de 21 infraestructuras de las avenidas Franco Valle y Jorge Carrasco, desde la calle 4 hasta la 10 de la populosa zona 12 de Octubre, en las que funcionaban bares, alojamientos y lenocinios.

Sacaron a las calles sillas, colchones, mesas, equipos de sonido y les prendieron fuego. No se trataba de una protesta aislada, sino parte de una cadena de manifestaciones que noche antes empezó en Ríos Seco y, tras la quema de la 12 de Octubre, siguió en Villa Dolores y la Ceja misma.

La movilización empezó ante una alta ola de asaltos, asesinatos y desaparición de niñas y jóvenes en estas zonas. Cansados de la desatención de las autoridades, los vecinos decidieron tomar acciones por mano propia.

Pero toda acción tiene una reacción. De inmediato salieron las trabajadoras sexuales a exigir la reposición de sus lugares de trabajo, develando así una realidad de mujeres sumidas en la pobreza y de otras muchas que eran víctimas de explotación sexual.

Entonces se habló de trasladar los lenocinios, lejos de los centros residenciales o comerciales. Fue parte de uno de los acuerdos para pacificar las movilizaciones.

A la fecha, esta medida continúa siendo un anuncio de un proyecto que retoma cada nuevo alcalde. “El problema no son los prostíbulos, sino que están en zonas educativas y habitacionales, sin ninguna regulación que garantice la seguridad”, dice la vecina.