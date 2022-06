Cusicanqui dice que “no sirve” cartografía de Arias

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo que “no sirve” la cartografía que entregó el alcalde de La Paz, Iván Arias, al Instituto Nacional de Estadística (INE) y aseguró que ese documento sólo se trata de un catastro.

“Es diferente el catastro -del que muchos municipios hablan-(de una cartografía). Escuché que un municipio decía que ya tenía todo el catastro realizado al 100% y que iba a pasarlo al INE (en clara referencia al documento entregado por La Paz), pero eso no es suficiente. Ese no es el trabajo que le sirve al INE, no es la información que le sirva al INE”, dijo la autoridad el jueves, día que la secretaria de planificación de la comuna paceña, María del Carmen Rocabado, entregó el documento al INE.

“Es una referencia -acotó Cusicanqui- pero no es lo que hace la actualización cartográfica. El catastro simplemente ve las dimensiones de los terrenos o las viviendas y dice cuántos metros es el terreno, cuánto está construido y cuántas habitaciones tiene. Sin embargo, la actualización cartográfica va más allá. Tiene un carácter de información respecto a cuánta gente vive en esas edificaciones”, afirmó.

Cusicanqui agregó que la información que el INE elaborará de la cartografía permitirá la preparación para el día del empadronamiento. “Se podrá establecer la logística, la distribución de material y el equipo necesario”, afirmó.

Rocabado dijo que con la entrega de los documentos buscaban “coadyuvar, coordinar y trabajar” con el INE.

“Pensamos que el INE puede convocarnos porque estamos dispuestos con un equipo técnico a trabajar estrechamente con ellos”, dijo y agregó que su trabajo se centró “en la elaboración de la cartografía geográfica y no así la estadística, cuya tarea y responsabilidad es del INE”.