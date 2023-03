“Conocí la ansiedad y el insomnio durante el periodo más fuerte de la pandemia, y a pesar de que ya pasaron casi tres años, algunas secuelas persisten. Hay días en los que no puedo dormir, mi cerebro sigue maquinando como si algo me preocupara, pero no sé qué es realmente. Hay veces que incluso temo que llegue la noche y que no pueda conciliar el sueño, pero mientras más lo pienso, es más probable que así sea”, cuenta María José, desde Santa Cruz.

Así como esta joven, hay miles de sobrevivientes del covid en Bolivia y el mundo que hasta hoy tienen que lidiar con las secuelas de esta enfermedad y luego de haber vivido el encierro.

Juan cuenta que su novia, a diferencia de él, la pasó muy mal en la época de la pandemia y el encapsulamiento. Esa situación le dejó un miedo profundo, cada vez que escucha las noticias en la radio o mira un video en TikTok, el temor vuelve y al parecer se convirtió en una fobia.

“En la primera etapa del covid, mi pareja estaba pasando por varias crisis, estaba terminando con su anterior pareja, no podía encontrar trabajo y tampoco podía salir a despejarse. Sumado eso, el miedo de enfermarse, ya que ella vive con su mamá de la tercera edad, y ese temor a poder perderla le afectaba de sobremanera. Una secuela clara que le dejó el covid es el miedo a estar sola, sí o sí tiene que estar con alguien, le agarró una fobia, o algo así, a estar sola y no puede lidiar con esa situación”, cuenta Juan, oriundo del departamento de Tarija.

Otras personas cuentan que sufrieron una pérdida de memoria temporal. “Después de haber superado la enfermedad plenamente, todavía he tenido la secuela por unos tres o cuatro meses. Sentía que mi capacidad de retención de la memoria a corto alcance estaba afectada y la doctora que me atendió me dijo que era alguna consecuencia de la enfermedad. Después he recuperado, pero ese tiempo con la secuela tenía que tomar apuntes de todo para que no me olvide de las cosas”, cuenta Baldwin, de La Paz, quien se quedó con el miedo a olvidar y continúa realizando anotaciones para prevenir cualquier inconveniente.

Eli, de Cochabamba, es otra de las sobrevivientes del covid. Se enfermó gravemente en dos oportunidades y salió viva para contarlo; sin embargo, la ansiedad y la depresión aún la acompañan. “Cada día es un reto, tengo que esforzarme para no decaer. Tengo depresión, ansiedad, estrés y eso me pone tan mal que me siento débil de todo el cuerpo”, relata.

Ya fue a pasar una terapia psicológica, con la que mejoró, pero aún no supera esas psicopatologías. También toma productos naturales, “pero siento que ya no me causa el mismo efecto”.

Guadalupe cuenta que su hermana contrajo el virus y llegó a terapia intensiva, en ese entonces incluso tuvieron que alejarla de su bebé que apenas tenía algunos meses de nacida, lo que le generó un gran trauma. Logró superarlo, pero ahora se obsesiona por desinfectar todo.

“Aún sigue usando alcohol y desinfectantes para todo, compra amonio para desinfectar los zapatos, desinfecta frutas, verduras con dióxido de cloro y todo el tiempo está tomando limón con bicarbonato, apenas tiene una comezón en la garganta o ve que se va a resfriar corre a tomar algo con miel, se hace vapores, todas esas cosas, se quedó susceptible”, cuenta.

Este último caso es conocido como trastorno obsesivo compulsivo (TOC), de acuerdo con el psicólogo Alexander Laime, quien relata que una de sus pacientes sufría esta psicopatología y que a pesar de que el nivel de gravedad del coronavirus bajó, continúa usando guantes, máscara, barbijo, desinfectante y alcohol para las manos.

“La señora de 38 años ha quedado aislada de la sociedad. Tenía un TOC con el tema de la higiene. Estaba obsesionada con la limpieza, que no me toques, no salgas a la calle, etc. También he visto que los adolescentes presentaban ansiedad al devenir, qué van a hacer con su vida más adelante”, relata.

¿Qué ocurre?

La médico psiquiatra del Instituto Nacional de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Drogodependencias y Salud Mental (Intraid) en Tarija Raquel Caero explica que durante la pandemia se generó una suerte de “psicosis colectiva” (llamada así comúnmente), en la que preponderaba el miedo, la inseguridad, incertidumbre y muchas otras condiciones que provocó enfermedades afectivas. Pero, además, las personas que contrajeron el virus también fueron afectadas a nivel neurológico.

“Las secuelas a nivel neurológico cerebral son evidentes, no diré en todos los casos, pero sí se están dando situaciones en las que existen secuelas, ha habido repercusiones de tipo orgánico, de tipo funcional a nivel del cerebro y sabemos que el cerebro es el órgano que va a manejar absolutamente todo, desde lo motor, desde lo cognitivo, el pensamiento, emociones, impulsos, percepciones, todo va a estar centralizado en el cerebro y si alguna parte de éste se ha visto afectado por el virus, cualquiera de esas áreas también se puede ver afectada”, sostiene.

En ese sentido, manifiesta que la ansiedad y la depresión fueron las patologías más comunes durante la pospandemia, que llegaron como una oleada y hasta la fecha están presentes.

“Ahora, a marzo de 2023, todavía yo tengo varios pacientes que son sobrevivientes de una terapia intensiva y hasta el día de hoy, una vez al mes, todavía siguen teniendo sensaciones de ahogo. Quedaron incluso con signos de un estrés postraumático”, indica.

Respecto al área psicológica y mental, Caero recuerda que la pandemia conllevó desempleo, problemas económicos y hasta de violencia intrafamiliar, lo que agravó el aspecto emocional afectivo de las personas. “Ahora ya ha bajado bastante como causal, pero definitivamente lo seguimos teniendo y sabemos que estas patologías no se recuperan en dos o tres meses”, dice la especialista, quien agrega que algunas personas fueron más afectadas que otras porque influyó mucho su entorno, su personalidad y otros aspectos.

Frente a esta situación, Unicef puso a disponibilidad del público dos contactos para llamadas gratuitas: 800113040 y el WhatsApp 77797667. Desde abril de 2020 hasta marzo de 2023 se atendieron casi 90.000 llamadas de todo el país.

Estos números son atendidos por profesionales dispuestos a escuchar y ayudar a quien lo necesite.

“Son líneas gratuitas de atención psicológica, de consejería a padres, personas en crisis”, informa la jefa del programa de Protección de la Niñez, Virginia Pérez.

Durante la pandemia, las llamadas en su mayoría fueron por casos de ansiedad, duelo y violencia, esta última se mantiene como problemática principal. Quienes piden ayuda principalmente son niños, adolescentes y jóvenes hasta los 25 años, quienes en un 60% son mujeres.

Pérez expresa que reciben llamadas de todo el país, sin embargo, en su mayoría son de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto. Asimismo, aún hay muchas llamadas de personas con pensamiento suicida.

“Hay una necesidad muy grande de cuidar la salud mental, la gente quiere buscar ayuda y apoyo, pero no siempre saben dónde y cómo, no hay servicios gratuitos, y en el momento en el que conocen de estas líneas, ahí entran más llamadas. No podemos decir que estamos mejor en temas de salud mental”, agrega Pérez.