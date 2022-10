De los bosques a TikTok, cinco cuentas que hablan sobre la biodiversidad de Bolivia

Sin embargo, como Contacto Natural, su trabajo inició hace ocho años, primero en Facebook y con el apoyo de su papá. “Desde niño, la fauna y la flora, los ecosistemas y su complejidad, me atraparon y me llenaron de preguntas y curiosidades, empecé sacando fotos con la cámara familiar y luego filmándome, presentando los insectos o anfibios. Luego de un tiempo, nació Contacto Natural, con la visión de enseñar y mostrar. Inicié todo por la pasión que mi papá Christian Cuellar vio en mí y decidió apoyar hasta el momento de su partida”, cuenta.

En ese espacio virtual que cabe en la palma de la mano, se aclaran también varias dudas. “A veces me etiquetan en alguna página que tiene una práctica extraña de turismo, como una persona tomando una boa o alimentando zorros y tomándose fotos. La idea es dar una respuesta guiando a la gente, sobre qué está mal, por qué está mal y qué hacer en vez de eso; no solo criticar, sino dar soluciones”, indica.

Carla Dávila es una joven de 28 años, estudiante de biología y la creadora en la cuenta de TikTok: Alo biólogo. Ella, como muchos otros, al principio pensó que la plataforma se usaba sólo para mostrar pasos de baile.

“Mi prima, que tiene 12 años: Montse; ella me enseñó a usarlo y me dijo que podía crear contenido para lo que yo quisiera, no solo bailes y eso. Lo pensé mucho y vi a otros divulgadores de ciencia: Pregúntale al biólogo, Poli Padilla; es entonces que me animo a crear estos TikToks de información científica”, destaca ahora.

De hecho en su cuenta se habla de cómo cuidar la biodiversidad, aunque también toca temas como biología celular y genética. “Poco a poco la cuenta fue creciendo y lo bueno es que esto me contactó con muchos jóvenes que hacen contenido científico”, indica la creadora que cuenta con 1.183 seguidores.

La Etnobiología es una rama de la biología que realiza investigaciones científicas a partir del conocimiento ancestral de las poblaciones, como el uso de las plantas, según explica Dávila en uno de sus videos. Ella cuenta lo que sabe entre una comunidad joven, mediante una plataforma donde los usuarios te permiten unos minuto de atención. Ese es su reto.