“Decirte imbécil es un adulo... hasta vómito me da saber que estás en mi clase”: denuncian por maltrato a docente de la Uagrm

En las últimas horas se viralizó un audio con el cual se denuncia a una docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) de Santa Cruz por maltrato hacia una estudiante a quien, según la denuncia, le dijo: “Imbécil es un adulo a vos” y “hasta vómito me da saber que estás en mi clase”, entre otras ofensas.

“A mí no me vas a decir que no sé enseñar. ¿Vos, venir a decirme que no sé enseñar?, ¿vos? ¿Quién sos, pues, vos? Una malvada sin moral, porque venir a calumniar a María del Carmen no tiene nombre y tus compañeros son testigos, imbécil es un adulo a vos, porque sos una vacía de alma. No tenés temor a Dios, a mí no me vas a decir que no sé enseñar, te doy doctorado, anda al CBA y asómate por mi file (para ver) si tengo una llamada de atención. ¿Sabes que tengo?, felicitaciones”, se escucha en la primera parte del audio.

Posteriormente la docente remarcó que es “dueña y señora” de su clase y que no quiere soportar la “mala crianza” de la estudiante. Además, señaló que no socapa “borrachos ni drogos”.

Más adelante, pide a la estudiante irse de su clase y le dice que lave, planche y estudie inglés. Luego, la llama “bocona”.

“Ándate de mí clase y te voy a regalar 20 puntos porque nunca pudiste, siempre estuviste con tu gato, con tu perro y hablándome tonterías en los grupos, de eso te ocupas vos, porque no tienes oficio, ponte a lavar, planchar y estudiar inglés. No te quiero ver en mi clase por bocona”, se oye en el audio.

Finalmente, se escucha decir a la docente: “Aprende a tener un poquito de respeto, porque yo no te aguanto, hasta vomito me da de saber que estás en mi clase, porque no sabes ni mirar a los ojos no tenés temor a Dios, sos una insolente”.

Según medios locales, le hecho sucedió en la carrera de Ciencias Políticas y se habría registrado luego de que la estudiante señalara que la docente de inglés no sabía enseñar.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo publicó un pronunciamiento condenando las expresiones, que calificó como violentas y discriminadoras.

En ese contexto, exigió a las autoridades universitarias que procesen y sancionen la conducta de la docente por las vías administrativa y penal.

La instancia señaló que tuvo conocimiento de que la estudiante fue expulsada de la clase y recordó que la discriminación y el racismo están penados por ley.

“La Defensoría del Pueblo ha abierto una investigación sobre estos hechos y ha solicitado de manera verbal al rector de esta universidad, Vicente Cuéllar, que procese a la docente por las vías penal y administrativa por esos actos de discriminación”, se lee en el pronunciamiento.

“La institución defensorial hará seguimiento a las acciones que realicen las autoridades universitarias con la finalidad de que cese todo acto de discriminación y que se reincorpore a la estudiante a las labores académicas”, se añade.