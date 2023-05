La jurista señaló que los exprovinciales que declararon tienen entre 80 y 93 años y que las declaraciones fueron tomadas en la casa Esperanza de Cochabamba.

Zurita también informó que van a ser convocados otros sacerdotes como el padre Moscoso que era presidente del directorio del colegio Juan XXIII.

La abogada indicó que la Compañía de Jesús está abierta a recibir las denuncias de las víctimas. “Hemos ofrecido para que cualquier victima que quiera generar información a través de la Compañía de Jesús o quiere que se le acompañe en cualquier proceso de factores emocionales psicológicos”, manifestó.

Esta instancia habilitó el número de celular +591 78830458 y el correo electrónico proteccion@jesuitas.org.bo para recibir denuncias y testimonios de víctimas, y ofrecer asistencia profesional legal y psicológica .

Por su parte, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, señaló que habría más de 200 víctimas de pederastia al interior de la Iglesia Católica, en casos que suman al del jesuita Pedrajas.

“La situación ha crecido mucho por diferentes denuncias de otros casos más, según hemos contabilizado, ya estamos llegando a más de 200 víctimas por lo menos, que se habrían dado en diferentes situaciones y no solo por los jesuitas. Están surgiendo una serie de denuncias más en contra de miembros de la Iglesia Católica que habrían sido también encubiertos y en algunos casos ni siquiera habrían sido denunciados por el temor que existía en las víctimas”, declaró.

La autoridad hizo un llamado a que las víctimas se aproximen a realizar su denuncia ante el Ministerio Público y cuestionó a la Compañía de Jesús por habilitar canales para recibir las denuncias de las víctimas.

“Esto parece una cuestión poco mas sin sentido, debería apersonarse ya una víctima al Ministerio Público, no sé para qué a la Compañía de Jesús o a la Iglesia, no tiene ningún sentido ya a estas alturas, que las víctimas vayan poco mas donde sus victimarios o quienes han encubierto, su cúpula, eso yo no lo veo de manera objetiva, como algo que deba funcionar”, manifestó.