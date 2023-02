En el municipio de La Paz hay más de 20.000 vehículos particulares que tienen mora desde 2012 en el pago de sus impuestos. Debido a ello, la Alcaldía alista operativos para decomisar placas, en primera instancia, y luego los coches. Pero ¿a partir de cuándo comenzarán los controles y decomisos?

La directora de la Administradora Tributaria Municipal (ATM), Noemí Lastra, informó que en marzo comenzará la ejecución tributaria de todos los vehículos que se encuentran en mora desde 2012.

A partir de esa fecha, la Guardia Municipal realizará operativos -si se puede con la Policía- para retirar la placa de los vehículos como primera medida. Si durante ese tiempo el propietario no se acoge a un plan de pagos o no paga su deuda, entonces se le quitará el vehículo.

Lastra reiteró que esto sólo rige para los privados, pues cerca del 90% de los choferes del sector público están al día en el pago de sus impuestos. Aseguró que esta medida se aplica basándose en la Resolución Administrativa 009/2016 de la Administración Tributaria Municipal, que dispone el cobro de adeudos firmes, líquidos y exigibles legalmente establecidos. Es decir, que se realiza el cobro de las deudas que en la vía voluntaria los contribuyentes no han pagado, pese a las notificaciones y a la persuasión que se les hizo para que cumplan las obligaciones.

De acuerdo con Lastra, en el municipio son 20.000 unidades vehiculares (5% del total de las 180 mil motorizados) que tienen deudas por pago de impuestos municipales desde hace más de nueve años. “Como estas deudas se han ejecutoriado (son exigibles), tenemos la vía libre para efectuar el cobro”, agregó.

Por ello -afirmó- que entre las medidas coactivas para efectuar el cobro a los vehículos automotores están dos.

La primera es el retiro de las placas. De acuerdo con el artículo 25 de la Resolución Administrativa 09/2016, esta medida se realizará previamente se emita la orden de retención de la placa.

El propietario del vehículo tiene 15 días para regularizar sus documentos y pagar su deuda o acogerse a un plan de pagos; si ocurre aquello, la placa será devuelta al dueño.

La segunda acción es el decomiso del vehículo. Si en el plazo de dos semanas el dueño no regulariza su deuda, entonces el vehículo será secuestrado. La retención del equipo está normada por el artículo 30 de la resolución. Indica que la Autoridad Tributaria emitirá una orden de secuestro en la que identifique el “vehículo con su número de placa de circulación”.

Lastra explicó que esta norma fue aprobada en 2016, pero no se implementó. Sin embargo, a partir de marzo entrará en vigencia.

La directora explicó que la Alcaldía decidió aplicar esta normativa porque cada día “se cuenta con al menos 20 reclamos de gente que vendió sus vehículos y que no regularizó los papeles de compra-venta”. Como el comprador no pagó el Impuesto a las Transferencias (IT) y por consiguiente tampoco otros tributos, el vendedor es el que aparece con la deuda.

Para evitar esto, existe un plan de facilidades de pago y el trámite se puede realizar estos días. “El contribuyente puede acogerse a un plan de facilidades de pago, efectuando un pago adicional sobre el 10%, y el saldo hasta en cinco años plazo. También puede efectuar el pago al contado; hay que aclarar que todo pago se efectúa a través de sistema financiero de banca presencial o por internet”, añadió.