Luego de realizar un operativo en los hospitales de Clínicas, del Tórax e Instituto Nacional de Oftalmología (INO)- de tercer nivel del Complejo Hospitalario de Miraflores- la Defensoría del Pueblo identificó varias deficiencias, entre ellas la precariedad, falta de protocolos y trato deficiente al paciente. “No podemos naturalizar que nuestros ciudadanos pasen por esta penuria de hacer la espera por la atención médica (...) hay gente que está con un estado de salud muy deteriorado y someterse a esperas largas implica una penuria innecesaria”, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, luego de visitar este martes desde las 05:00 al menos tres hospitales y ver las condiciones deplorables en las que debe pasar la noche una persona que busca un servicio médico a través del Sistema Único de Salud (SUS). “No aclaran, no informan. Aquí deberían colocar un letrero indicando que la gente no duerma durante tanto tiempo. Nosotros estamos durmiendo desde el día domingo y ahora ya es conflictivo porque hay gente que está viniendo en la madrugada y ya no hay corazón que ya no hay ficha”, le indicó una de las primeras pacientes a Callizaya, cuando llegó al lugar para verificar la larga fila que hay en la Unidad de Oncología del Hospital de Clínicas.

Otro paciente contó que durante este martes sólo se entregaron ocho fichas y lastimosamente en la fila se reflejó más de 30 pacientes. Llegan de Oruro, de Potosí, de todo el interior del país. Otra de las pacientes lamentó que toda esa gente que además de padecer cáncer deba dormir sobre el cemento del piso por una ficha. “Es infrahumano, cómo va a venir gente que hace quimioterapia o radioterapia a dormir en el piso sobre el cemento. Por qué no habilitar un tinglado, o unas bancas aunque sea ordinaria”, protestó. La presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, Rosario Calle, indicó que lastimosamente no existe un protocolo de atención al paciente en el hospital, por eso es que mucha gente hace días en busca de una ficha.

“Es el colmo, he venido, antes de ayer en la mañana, en la tarde, en la madrugada. Tres días estamos así”, informó otro paciente. Callizaya dijo que en esa unidad lastimosamente hay muy poca cantidad de fichas para tantos pacientes que esperan por atención médica. “Hay que asumir diferentes medidas (para paliar esta situación) con más médicos y con mejoras para que los pacientes no sufran las inclemencias de tiempo. No hay una mínima condición y el frío está afectando la salud de la gente”. Acotó que con todo ese panorama se evidenció que la ciudadanía- que lleva cartones, frazadas para paliar las inclemencias del frío- está sufriendo un maltrato de parte del sistema de salud. Pero ése no es el único nosocomio que visitó, pues también recorrió los pasillos del Hospital del Tórax, donde un paciente contó en medio de lágrimas que peregrinó por la atención de un cardiólogo. “He buscado, no hay en los hospitales de segundo nivel. He llegado a Cotahuma y ahí el cardiólogo cobra 60 bolivianos por la atención. ¿Dónde está el SUS, de qué sirve?”, se preguntó.

