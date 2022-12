Precisamente ayer, Castro presentó, en la oficina de Migración en Santa Cruz de la Sierra, el recurso de revocatoria para frenar su expulsión del país.

“Yo estoy plenamente convencido de que no he cometido ninguno de esos delitos por el cual a mí me están expulsando. (...) A mí se me expulsa por atentar contra el orden público. Es una imposición bastante fuerte y sería bueno que argumentaran de qué forma yo estoy incurriendo en alteración del orden público”, cuestionó.