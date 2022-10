Del vino a la “locura”: siete marcas ciudad que promueven el turismo

Siete urbes capitales del país están en una especie de “batalla” para promocionar su marca ciudad con la finalidad de potenciar el turismo, la cultura, el desarrollo, la producción, el comercio y la expansión territorial a escala nacional e internacional. Tarija y Cobija son las últimas en unirse a esta cruzada, con frases atractivas y jergas regionales.

Tarija seleccionó la marca ciudad “Vino para quedarse”, por sus característicos y atractivos viñedos. En el norte del país está el eslogan “Cobija, corazón amazónico”, por los frutos y diversidad de ese destino.

Trinidad se promociona con la frase “Te vaj a enamorar”, que busca la integración y desarrollo productivo bioceánico; de Santa Cruz de la Sierra es “Ni te imaginás”, por la variada atracción que posee respecto a producción y turismo. “La Paz, ciudad de los cielos” por sus teleféricos y el imponente Illimani; “Potosy, más que historia” (sic) pretende potenciar sus atractivos turísticos históricos como el Cerro Rico y la Casa de Moneda.

“Sucre, mi locura” promociona sus fechas festivas. Las ciudades de Cochabamba y Oruro aún no tienen un eslogan que las identifique, pero ya tienen avanzados sus proyectos.

“Desarrollar una marca ciudad, como una identidad propia y diferenciadora de otras es muy importante para efectos de su promoción, tratándose de un branding (gestión de marca) que evoca la principal oferta de dicha región. Una marca ciudad es preponderante para dar a conocer al mundo sus bondades principales en aras de promover negocios o el turismo cultural, religioso, histórico, gastronómico, de aventura, etc. En suma, para activar sus posibilidades de desarrollo”, aseguró el gerente general del Instituto Nacional de Comercio Exterior, Gary Rodríguez.

También destaca que aquellas regiones que poseen su marca ciudad obtuvieron importantes resultados en los objetivos trazados.

“Cuando la marca ciudad ha sido bien desarrollada, los beneficios concretos tienen que ver principalmente con la economía, esto con la posibilidad de captar turistas para diferentes efectos, así como para hacer negocios. Una capital puede tener una buena marca, pero si no se la potencia es como si no la tuviera. Una ciudad sin marca es una ciudad más, es como si no existiera”, explicó.

A continuación se detallan las marca ciudad de las siete capitales del país que ya tienen una identidad propia para atraer a los visitantes.