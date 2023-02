Surgen críticas

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoástegui, criticó esta instalación porque aseguró “que de nada sirve este nosocomio, porque lo que se requiere en la capital cruceña son hospitales de tercer nivel”.

Acotó que los pacientes por lo general están llegando en etapa crítica y que debido a las complicaciones necesitan internación e incluso terapia intensiva.

Con él coincidió la jefa de Emergencias del Hospital del Niño, Milka Cáceres, quien resaltó que pese a esa habilitación, “el nosocomio continuará colapsado” porque los niños llegan hasta cinco días después de que les dio fiebre y cuando comienzan a sangrar.

“Hemos visto que hay papás que salen incluso gritando que no hay atención”, pero lastimosamente no podemos hacer nada, porque no hay camas más aún de terapia intensiva.

“Lo que se requiere son más camas y más espacios de terapia intensiva”, indicó y resaltó que actualmente incluso hay niños que comparten monitor. “Uno usa media hora y el otro media hora. Es lamentable la situación”, dijo a este medio.

Aseguró que “no puede ser que para cerca de 3 millones de habitantes sólo se cuente con un nosocomio de tercer nivel para niños”.