Mirza C. Condori. M. envió una carta al titular de Salud, Jeyson Auza, en la que denuncia a la gerente del laboratorio, Sandra Párraga, y le relata a la autoridad que en dicho laboratorio ubicado frente al Hospital de Clínicas se comete varias irregularidades, entre ellas están: “Desecha muestras (para analizar) sin procesarlas otorgando resultados de laboratorio inventados, reporta resultados de PCR-RT Covid-19 sin haber efectuado ninguna prueba, de análisis laboratorial, al igual de otras pruebas que no fueron procesadas como bilirrubina, fosfatasa alcalina, entre otras”.

Pero después, Mirza decidió trabajar todo el día con el fin de que le aumenten el salario, porque sólo ganaba 1.300 bolivianos. “Como ya me quedé hasta las 18:00, comencé a ver varias cosas, por ejemplo una prueba para detectar cáncer de próstata en adultos mayores, lo hacen correr en tacos como prueba de embarazo, pero no debería ser así, ese tipo de exámenes debe ser de diferente forma. Más científico”, indicó.

Ella contó a Página Siete que conoce de esas irregularidades después de que ingresó a trabajar en ese lugar, hace ocho meses. Entró en mayo del año pasado como técnico en laboratorio clínico. Durante los primeros tres meses –cuando trabajó medio tiempo- no vio las irregularidades. “En ese tiempo, mi función era procesar y hacer informes mensuales”.

Por ello decidió retirarse del laboratorio, sin embargo la propietaria la convenció de que se quede hasta diciembre siempre y cuando contrate otro personal, pero lastimosamente no hubo tal. “El 5 de enero decidí no volver a trabajar”, dijo tras resaltar que luego una de sus compañeras le contó que la propietaria había pedido que oculte unos equipos para culparla de hurto, y con eso Párraga la denunció.

Acotó que en la prueba de VIH “sólo calcula de acuerdo a la edad y el sexo de la persona” y, lastimosamente, relató que la persona que acude a hacerse la prueba paga como si fuese una prueba científica, no la rápida.

“La doctora me amenazaba para que me quede, me maltrató”, indicó la joven.