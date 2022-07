Denuncian a periodista por violencia sexual, él niega las acusaciones

En las últimas horas una mujer viralizó una denuncia de presunta agresión sexual contra el periodista de televisión Hialmar S., la víctima es Adriana B. la esposa del sindicado que decidió separarse de él hace siete meses.

Página Siete Digital se contactó con el comunicador, quien negó ser responsable de las presuntas agresiones y anunció que se defenderá legalmente como corresponde.

“Hoy entiendo que la única forma de buscar justicia es denunciar, así evitar que existan más víctimas y estos actos de violencia contra la mujer no queden impunes. Es triste darte cuenta que no sabes con quien te casaste, porque tarde descubrí que esta persona no es lo que aparenta. Hoy hago público lo que me sucedió, con todo lo duro que significa exponerlo en redes sociales y la justicia”, se lee en la publicación de la denunciante.

El acusado negó los cargos en su contra, sostuvo que se defenderá legalmente y contará su versión posteriormente.