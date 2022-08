Denuncian falta de lista oficial de los productos del subsidio

Las beneficiarias del subsidio prenatal y de lactancia denuncian que no se tiene una lista oficial de los productos que forman parte del paquete, por eso los alimentos varían de un mes a otro.

“Cuando tuve a mi primer hijo en 2013, las beneficiarias sabían perfectamente cuáles eran los productos que recibiremos del subsidio prenatal o de lactancia. Obviamente era diferenciado, pero conocíamos cuántos productos debíamos recibir”, contó doña Cristina.

Aseguró que ahora los productos van cambiando cada mes, además indicó que “parece que están reduciendo la lista”.

Contó que en diciembre ella recibió 68 variedades de productos, pero este mes 42. “Acabo de recoger (el jueves) y me dieron 42. Recién iré a mi casa para fijarme qué cosas faltan, como estoy con mi bebé no puedo reclamar”, dijo mientras buscaba un taxi para llevar el paquete a su casa ubicada en Villa Fátima.

Otra de las beneficiarias también se quejó por esa forma de entrega. “He solicitado (al Sedem) la lista oficial para saber qué productos se debe recoger y así comparar con lo que me entregan, pero me dijeron que no tienen. Están cambiando los productos cada vez”, añadió.

Este medio intentó acceder a la lista de productos a través del Sedem, pero no hubo respuesta de parte de la unidad de comunicación.

Se buscó -además- la lista en las redes sociales y las páginas web del Sedem y de la ASUS, pero no fue encontrada.

Doña Graciela, otra de las beneficiarias, aseguró que reclamó porque en la lista no se incluyó aceite. “Me dijeron que en vez de aceite nos están completando con otro producto. Ya ni siquiera nos indicaron que esperemos hasta el siguiente mes como antes lo hacían”, agregó.

Reconoció que desde que denunciaron la entrega de los productos con muy corta fecha de vencimiento, “ahora hacen una verificación para saber que los productos tienen un largo tiempo para el consumo”.