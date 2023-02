Amenaza a dirigentes

Una de las comunarias de El Cajón, además presidenta del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Janeth Alfaro, informó que quienes denuncian estas irregularidades sufren amedrentamientos y amenazas de que les quitarán sus tierras. Responsabiliza a José Luis “Pepe” Gutiérrez.

“Me llaman a mí, ‘ya no hagas nada, por favor ya no digas nada en la prensa, nos van a quitar nuestras tierras’; entonces entiendo que eso no es legal, no pueden vivir sometidos a amenazas y nadie tiene derecho a decirles qué personas entran a sus viviendas, quién no”, dijo.

Alfaro advirtió que las empresas que operan allí no están identificadas. “Están empezando a trabajar ingenieros y profesionales de Santa Cruz. Ellos cuando han iniciado la apertura de caminos han puesto rejas por todo lado; Sernap ha dado la autorización a la empresa Servipetrol, prácticamente le ha entregado Tariquía”, precisó.

Advirtió que con el ingreso de las petroleras paulatinamente mueren algunos animales, como sapos, víboras y otros, que son aplastados por la maquinaria y por las vagonetas de los profesionales. “Ellos están haciendo el almacenamiento de residuos, han hecho canaletas como acequias, que van a terminar a las quebradas. Es decir que los desechos hidrocarburíferos van a ir a parar a las quebradas y no hay garantías (...) La preocupación mayor es la contaminación del agua y la muerte del Río Grande Tarija que se une con el río Bermejo y llega hasta el norte argentino”, dijo.