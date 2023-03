La matanza de perros de Villa Ingenio está apunto de quedar en la impunidad. La fiscal asignada al caso, Rosario Venegas, emitió una resolución de rechazo bajo el argumento de falta de pruebas, cuando existen fotos y videos del hecho tipificado como biocidio, así lo denunciaron los animalistas que hacen seguimiento al proceso y exigen que se haga justicia por esos cientos de animales asesinados. Este delito salió a la luz en septiembre de 2021, cuando un trabajador de la empresa Colina, la cual administra el relleno sanitario municipal de esa región, denunció que las actividades ilícitas que cometían los mismos funcionarios de esa entidad. Juntaron a los perros y con piedras y palos, apoyados de algunos comunarios, mataron a decenas de canes acusados de ser animales silvestres que atacan al ganado de los pobladores.

También puede leer: La sobrepoblación canina se agrava y el plan de esterilización municipal está lejos

Tras seis meses de que se realizara la denuncia formal en el Ministerio Público de El Alto, animalistas denunciaron que la fiscal Venegas emitió una resolución de rechazo para cerrar el caso. “Nosotros nos hemos constituido en parte denunciante el año pasado, en septiembre, recolectando todas las pruebas, también de las redes sociales, para que este caso no quede en la impunidad. Después de pocos actuados y varios meses la fiscal Rosario Venegas hace que el caso se cierre por falta de pruebas”, relató la defensora de derechos de los animales y miembro de la Fundación Rescata, Protege y Cambia (RPC), Ana Morales, quien además se constituye en parte denunciante del proceso. En ese sentido, en un término de cinco días, los denunciantes presentaron una objeción a la resolución para que no se cierre el caso y que la fiscal Venegas realice un verdadero y óptimo trabajo de investigación.

Observaciones a la resolución Una de las observaciones de Morales hacia la fiscal es que, teniendo en sus manos las pruebas de las conversaciones de WhatsApp donde se habla de la matanza de los perros y los números de celular de los presuntos implicados, no logró conseguir información necesaria para la investigación, y en la resolución se limita a señalar que “no se advierte la participación de los sindicados”, y que, por lo tanto, no se pudo reconocer a los autores del hecho. Por otro lado, la defensora de animales también observó que el principal denunciado, Oscar Cala, nunca presentó su declaración en la Policía. “La primera vez dijo que él estaba mal, presentó un certificado médico señalando que estaba enfermo y que no podía ir a declarar; y la segunda, dijo que por motivos de trabajo lo habían trasladado a Cochabamba y no podía declarar. Entonces, la fiscal tampoco saca un mandamiento de apremio por rebeldía, o podía haber pedido ayuda a la Fiscalía de Cochabamba para declarar allá”, dijo Morales. Otra de las observaciones es que la fiscal no pudo conseguir las planillas en las que se tenía la prueba contundente del biocidio. “Ahí bien claro, en esas copias dice ‘gasolina para la matanza de perros; matanza de perros, maquinaria pesada’. Entonces todos esos documentos ella podía adquirirlos, tenerlos, pero tampoco hace ese trabajo”, acotó.

Una cuarta observación es que nunca se realizó un registro del lugar de los hechos, toda vez que los comunitarios no lo permitieron y los animalistas escaparon para evitar ser víctimas de la “justicia comunitaria”; sin embargo, la fiscal podía solicitar el apoyo del DACI para ir al lugar a constatar los hechos. Sobre este punto, en la resolución de la fiscal refiere: “Se señaló día y hora para el registro del lugar del hecho, acto jurídico que no se ha podido concretar por interferencia de sus encargados del botadero de Villa Ingenio, no pudiendo contar con datos fidedignos sobre el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, que por el tiempo transcurrido puede que haya sufrido alteraciones”. La resolución también indica que el tiempo de vigencia de las imágenes de las cámaras de seguridad del relleno sanitario es de 24 días antes de que desaparezcan, por lo que no se pudo contar con esa prueba.

También puede leer: La imagen del perro que encontró a sus dueños no es del terremoto en Turquía

Morales espera que les den un pronta respuesta a la objeción presentada y que el caso no se cierre. “Pedimos que se investigue y se cumpla los requerimientos que hemos solicitado”, puntualizó. Página Siete intentó comunicarse con la fiscal Venegas, sin embargo colgó el celular al escuchar que la llamada provenía de este medio de comunicación y no volvió a contestar más. Sospechas Los animalistas sospechan que la fiscal del caso se inclinó hacia los comunarios y por ello pretende cerrar la investigación. Cuentan que el botadero municipal está cercado con alambre, por lo que difícilmente los perros pueden ingresar hasta el lugar y menos en la cantidad que se registró, más de 200 canes. Advierten que la empresa Colina, apoyada de los comunarios y Zoonosis de El Alto, ingresaron a los perros por la puerta principal para matarlos ya que no existe un plan para frenar la sobrepoblación canina, que se convirtió en perros asilvestrados que presuntamente ataca al ganado. “Los perros no han podido entrar por sí solos, los perros han sido capturados, agarrados y metidos en camión. Se presume la participación de Zoonosis de El Alto, porque en los chats decía ‘los de Zoonosis van a subir’. Sabemos que en El Alto tenemos una sobrepoblación de perritos (...), lo más fácil es capturarlos de la peor manera, no hacen una eutanasia humanitaria, entonces presumimos que puede haber la Alcaldía de El Alto. Es raro que la Alcaldía no se pronuncie y esté en contra”, dijo la defensora de derechos Ana Morales.

Sobrepoblación canina en El Alto En El Alto hay más de 200 mil perros, de acuerdo con el secretario de Salud, Saúl Calderón.

En esa línea, la miembro del albergue Patitas de Amor, Silvia Paco, manifestó que a los comunarios no les interesa ningún plan para frenar la sobrepoblación de perros, pues con cada animal atacado, oveja o llama, ellos reciben un resarcimiento de la Alcaldía. “Los comunarios, lo único que quieren es el resarcimiento, nosotros les presentamos planes de esterilización, proteger los corrales de las granjas, se les ha entregado material, mallas y cemento, etc., no protegen, porque ellos cobraban casi 5 mil bolivianos por animal, entonces les conviene que sean atacados”, contó. Además, criticó a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, por no sumarse al pedido de justicia de los animales muertos. “Un día antes del aniversario de El Alto, la alcaldesa ha dicho que Colina ha hecho un excelente trabajo en su municipio, entonces ahí hay una sociedad bastante clara y este tema no le interesa toca porque nunca ha dicho nada. No se ha dicho una cosa menor, se está diciendo que (en la matanza) ha participado personal de Zoonosis”, indicó.

También puede leer: Jauría de perros salvajes mata a llamas y ovejas en Alto Milluni