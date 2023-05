La exfuncionaria que denunció al gobernador de La Paz, Santos Quispe, por los delitos de violencia psicológica, sexual, laboral y maltrato físico, sostuvo este miércoles que es amedrentada e incluso que recibe amenazas de linchamiento. Su defensa pide la detención de la autoridad porque teme que podría influir en investigadores y testigos.

“Me siento perseguida. Hay mujeres que pasan por mi lado diciéndome un montón de cosas. Me siento perseguida. Incluso me han dicho que me iban a linchar. Yo pido al presidente (Luis) Arce, al hermano David Choquehuanca, pido justicia, justicia. No es justo todo lo que me está haciendo esta persona, al ver que tiene poder se sienten que tiene todo”, dijo la denunciante de rodillas y en medio de lágrimas.