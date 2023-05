La exfuncionaria que denunció al gobernador de La Paz, Santos Quispe, aseguró este martes que la autoridad, presuntamente, la obligaba a tener relaciones sexuales en su despacho. Agregó que le decía que él es el “jefe” y que estaba al mando.

“Obligatorio, a la fuerza, a golpes. (...) Era feo, horrible, porque él (Quispe) me obligaba a tener relaciones, incluso en su despacho. Me decía: ‘ven, yo soy aquí el que manda, yo soy el jefe’. Me obligaba a tener relaciones sexuales en su despacho”, declaró la joven en contacto con la prensa.

La presunta víctima indicó que Quispe supuestamente le ofreció 300.000 bolivianos y cuatro ítems para que calle.