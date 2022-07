Desayuno escolar: de quién depende, desde cuándo se da y qué debe tener

Pero eso no quiere decir que el Gobierno central y los departamentales no tengan responsabilidades. La Ley 622 de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural establece que el Gobierno central debe: formular, implementar y evaluar políticas, planes y programas que prioricen a los municipios vulnerables; supervisar y evaluar el cumplimiento de la normativa; controlar la inocuidad y calidad nutricional; insertar en la currícula educativa contenidos sobre alimentación y nutrición; además de sistematizar la información de la ACE.

“La semana pasada nos llegaron jugos que no corresponden a la calidad y parece que no cumplen con los requisitos que exige la norma. Eso consumen nuestros hijos. Tendremos que ir a la empresa para ver qué nutrientes tienen”, señaló el presidente de la Federación de Padres de Familia de El Alto, Carlos Laura.

Los padres señalaron que sus hijos recibieron sachets de venta comercial que no corresponden a una ración estipulada en el contrato. También mostraron galletas duras que no tienen fecha de vencimiento ni información sobre sus ingredientes. El Concejo Municipal prepara una investigación.

No es el único caso. El 2 de junio los padres de familia de Tarija denunciaron que las barras energéticas distribuidas en los colegios estaban pasadas y no tenían fecha de vencimiento. Si bien desde Defensa al Consumidor se indicó que el envase sí tenía la fecha en un sello seco, se advirtió que el producto no era apto para el consumo de los niños porque era demasiado duro y no podía masticarse.