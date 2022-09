Descartan daño por metales en río, pero agua no es sana

Un estudio de la Gobernación de Tarija descartó la presencia de metales pesados en el río Pilcomayo a raíz de la rotura de un dique de colas en Potosí, pero el agua “no es apta para consumo humano” y debe ser potabilizada, confirmó Efraín Rivera, secretario de Desarrollo Productivo, Recursos Naturales y Medio Ambiente.

“El informe de laboratorio indica que nosotros (Tarija) tenemos parámetros por debajo del límite de determinación, vale decir que en lo que respecta a materiales pesados no tenemos problemas de contaminación”, explicó Rivera ante los medios. El 23 de julio, un dique de colas de la Federación de Cooperativas Mineras, cerca de la comunidad Agua Dulce, en Potosí, se rompió y afectó a los ríos de la zona y el Pilcomayo en territorio potosino.

El estudio laboratorial se realizó para determinar los niveles de presencia de los metales pesados: cianuro, arsénico, cadmio, mercurio, magnesio, plomo y zinc, cuyos parámetros están por debajo del límite. “En cuanto a estos metales no tenemos problemas de contaminación”, insistió Rivera.

Agua no apta

Rivera precisó que se efectuaron seis análisis físicos, químicos y biológicos a las muestras de agua tomadas en Yacuiba, Villa Montes y O’Connor, que demostraron que tampoco hay contaminación por esos metales, pero que pese a ello el agua no es apta para el consumo humano.

“Hemos tomado 42 parámetros (en ese estudio), de los cuales tampoco tenemos grados de contaminación (por metales pesados), con la única diferencia que tenemos problemas de contaminación del agua, pero en las categorías B y C, como siempre hemos venido diciendo cuando marca categoría C, no puede ser apta para consumo humano, salvo que ésta sea tratada y sí para riego y animales”, detalló Rivera, para quien los pobladores de esas zonas potabilizan el agua antes de consumirla.

“Los pueblos tapietes, guaranís y weenhayek que beben el agua del Pilcomayo lo potabilizan a través de tanques de agua”, apuntó la autoridad que después recordó que las alcaldías “deben empezar a potabilizar el agua”.

El viernes 23 de septiembre, un informe del laboratorio privado Biótica de Cochabamba, encargado por la concejala potosina Reyna Menacho, confirmó que la ruptura del dique de colas, que sucedió el 23 de julio en Potosí, sí contaminó el río Pilcomayo.

Ante ello, Rivera dijo: “Potosí sí tiene contaminación, Chuquisaca espera su informe, pero el estudio que hicimos nosotros (en Tarija) dice que no hay metales pesados”, refrendó.