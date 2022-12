A pocas horas de celebrar la llegada de Año Nuevo, mucha gente alista sus mejores cábalas para pedir amor, bienestar y prosperidad en 2023. En el caso de los jóvenes, ellos alistan desde las lentejas para atraer dinero y trabajo, hasta encender una vela azul para concluir la tesis.

“Por lo general, yo uso los calzones rojos y nunca me falta amor”, comentó Vania, una joven de 23 años, mientras compraba una de esas prendas.

Ella contó que su mejor cábala es echarse lentejas. “Alisto un plato con lentejas y a la medianoche del 31 de enero, las echo hacia atrás de mi cuerpo. Eso me ha funcionado y gracias a Dios he conseguido trabajo. Me va muy bien”, agregó.

Al igual que Vania, James Valdivia también indicó que hace la cábala de las lentejas, pero las mezcla con un poco de azúcar. “Le tengo fe a esa cábala porque funciona. Desde que comencé a hacer eso, cuando llegan los primeros minutos del 1 de enero, he notado que mi negocio ha cambiado. Ahora tengo clientes y siempre tengo entradas. No me quejo”, destacó.

La astróloga Topacio contó a Página Siete que ésa es una cábala común que hacen las personas, en especial los jóvenes. “Esto lo hacen para los jóvenes, a quienes les cuesta conseguir trabajo y dinero, o no les va muy bien en los estudios”, dijo.

¿Cómo se hace el ritual? De acuerdo con Topacio, “la persona debe pararse sobre una alfombra o un mantel, luego debe agarrar un puñado de lentejas y echarlas desde la cabeza como si fuese una ducha. En ese momento debe mentalizarse que está dando abundancia a su vida. Debe -después- recoger la lenteja caída y amarrarla en un trapo blanco. Debe guardar todo en un lugar elevado. Así todo se hará realidad y ese (bulto) proyectará energía en casa”, aseveró.

De acuerdo con la astróloga, además de llevar maletas y subir las gradas para viajar, puede colocar esa lenteja dentro de la maleta y recorrer las gradas. “Eso puede hacer el 31 antes de ir a celebrar la fiesta de Año Nuevo”, indicó.

Otro de los rituales es dar el primer abrazo a una persona del sexo opuesto porque “trae suerte” para ambos. Pueden abrazar al hermano, a la mamá o al novio.

Para aquellos jóvenes que ya han egresado de la universidad, pero aún no se titulan, Topacio recomendó buscar una vela de color azul, pero que no sea muy oscura.

“(Este color) va relacionado con la inteligencia y la sabiduría. Esa vela debe encenderse sobre un platillo de porcelana a las 23:30 del 31 de diciembre y dejar que se consuma. Cuando se termine, se debe derramar un poco de azúcar. Posteriormente, se levanta en un sobre blanco y se lo guarda. En el papel debe estar inscrita la petición y la fecha del pedido. Estoy segura de que al finalizar el año 2023 ya tendrá su título”, indicó la también consejera espiritual y empresarial.

Además, la especialista aconsejó otros rituales para los diferentes signos. Por ejemplo: los de fuego que son Aries, Leo y Sagitario deben usar- la noche del 31 de diciembre- prendas en tonos naranjas “ya sea ropa interior o exterior”. Eso traerá abundancia y suerte en el amor, el dinero, salud y trabajo.

Los signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio deben usar prendas en color terracota. “Una cábala que les puede ayudar es portar un billete de un determinado corte en un zapato izquierdo para darles suerte”, aseguró.

Las personas de los signos de agua: Escorpio, Piscis y Cáncer deben usar prendas combinadas entre el blanco y el negro. “Eso les ayudará a sacar a flote la salud y el trabajo que este año estará afectado. Éste no será un buen año para estos signos, por eso es importante que se protejan con esos colores”, indicó.

En el caso de los signos de aire -Libra, Géminis y Acuario- las personas deben vestir con tonos alegres, ya que el año que se termina tuvo algunos altibajos. “Estos signos pueden portar en el bolsillo izquierdo una piedra o cuarzo”, agregó la astróloga Topacio.