“No sé qué hacer. Mi esposa está internada en el hospital, mi hijito está siendo velado aquí. Mis hijitas están en casa solas y yo no sé cómo partirme”. Con esas palabras, Wilmer Calizaya resumió el sufrimiento y la impotencia que tiene por no estar con las personas que más ama en este momento tan duro para su familia.

Sin embargo, decidió acompañar a su pequeño hijo de tres años en el velorio que organizaron los vecinos en la avenida Los Sargentos, Bajo Llojeta, justo en el lugar donde el pequeño y su mamá fueron atropellados el miércoles por la mañana.

“Mi esposa está muy mal, en la unidad de terapia intensiva del Hospital Metodista”, contó Wilmer, quien aseguró que iría donde ella -después del entierro del menor- para orar y pedir a Dios que le vaya bien en la operación por la que pasará.

“El médico nos dijo que está igual. No ha presentado mejora, pero necesita ser operada, necesita clavos y medicamentos”, afirmó el padre. Aseguró estar desconsolado al no saber qué hacer, ya que con el dinero que gana como jardinero en el Cementerio Jardín no le alcanza para costear todo lo que le piden los médicos.

“No sé cómo ha pasado este accidente. Los choferes son imprudentes y corren nomás por esta avenida. No miden consecuencias”, lamentó Wilmer.

El miércoles por la mañana, Saraí llevó, como todos los días, a sus hijas mayores de 10, ocho y seis años a la escuela, que está cuatro cuadras arriba de la casa donde viven. Al retornar fue embestida por una furgoneta de helados que se subió a la acera. El niño murió instantáneamente. Los vecinos ayudaron a la familia para trasladarlos al hospital y le informaron a Wilmer que su hijo falleció.

El pequeño fue velado ayer, primero en la sede de la junta de vecinos y luego fue trasladado al mismo lugar donde lo atropellaron. Los vecinos armaron una capilla ardiente con velas, flores blancas y fotos del pequeño. Luego fue bautizado y llevado al Cementerio Jardín, donde le dieron el último adiós.

Wilmer contó que tras el accidente “ni el chofer ni sus familiares se acercaron para siquiera darnos el pésame o para preguntar qué nos hace falta”. Indicó que no sabe qué pasó con el conductor. “Pido justicia para mi familia. Me han dejado sin mi hijo, sin cumplir mis sueños como padre, sin jugar un partido de fútbol con él”, acotó.

El chofer que protagonizó el accidente fue aprehendido, mientras se investigan las causas del infortunio. Preliminarmente las autoridades informaron que la causa del accidente de tránsito fue una falla técnica que se presentó en los frenos del vehículo en cuestión.

Iker era el menor de cuatro hermanas. “Era el único varón, mis otras tres niñas lo adoraban”, relata Wilmer, quien ahora no sabe cómo decirles a sus hijas que el “pequeño juguetón” de la casa falleció. “No saben nada”.

Al igual que ellas, su mamá Sarahí tampoco sabe lo que pasó con su pequeño. “Ella aún no ha recobrado la conciencia, pero tampoco me han dejado verla”, dijo el padre.

Reveló que en el hospital las recetas y medicamentos aún suman gastos. “Todos mis ahorros estoy gastando en el sepelio. Ahora no tengo para los medicamentos”, dijo.

Por ello, solicitó a la población una colaboración con una donación en la cuenta 1501241365 del Banco Nacional de Bolivia (BNB) a nombre de Wilmer Calizaya. Los interesados en ayudar pueden llamar a la línea 79141889 para coordinar los detalles del apoyo.

Los vecinos lloraban lo sucedido, por lo que bloquearon todo el sector. Afirmaron que éste no es el único hecho de tránsito que ocurrió en el sector y responsabilizaron a las autoridades municipales de no colocar rompemuelles en esa zona para evitar que los vehículos corran.

“Qué lamentable, tenemos que sufrir la pérdida de un niño para que las autoridades nos puedan escuchar, pero no tenemos respuesta. Queremos que el alcalde venga aquí y nos dé la solución pronta para hacer un rompemuelles”, expresó una vecina.

Mientras que otra persona presente en la protesta aseguró a los medios que “todos los vecinos están muy tristes”. “Realmente estamos con el corazón roto. Pedimos al señor alcalde que se presente aquí. Si él hubiera tenido el interés, ya hubiera venido aquí a trabajar, hubiera mandado a sus obreros para empezar a trabajar esta obra, creo que no le da interés, queremos que venga el alcalde”.

Los vecinos señalan que exigieron la instalación de rompemuelles desde hace mucho tiempo, debido a que ya se registraron atropellos de niños en la avenida, pero no obtuvieron respuesta de las autoridades.

El secretario municipal de Movilidad, Enrique Villanueva, llegó al sector con una cuadrilla de obreros para colocar señalética, rompemuelles y reductores de velocidad. “La causa principal de este accidente fue el descuido del conductor y la impericia en el manejo de los vehículos”, indicó.

La mamá de Sarahí, María Eugenia Quiroga, pidió justicia. “Quiero que se haga justicia, mi hija es joven, qué va a pasar con sus tres hijitas”, se preguntó.