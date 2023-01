La decisión causó molestia y sorpresa entre la comunidad educativa de ese establecimiento y también en usuarios de redes sociales que hicieron notar que el Loretto tiene una infraestructura mejor que la de decenas de otros establecimientos y que aparentemente no son supervisados por la Dirección Departamental de La Paz.

El cierre se tomó a pocas semanas del inicio de clases.

El Loretto está ubicado en el barrio de San Miguel en la zona Sur de La Paz y cuenta con canchas y aulas, además de baterías de baños. Aunque presenta desperfectos y daños, sus instalaciones son mejores que las de muchos otros establecimientos privados o públicos de La Paz, dijo un padre de familia.

“Lo único que vamos a garantizar es el acceso a la educación; pero eso sí, el colegio Loretto y las posibilidades de una restitución se encuentran descartadas”, dijo López en una conferencia de prensa.

Anunció que se activará un plan para que los estudiantes puedan inscribirse en otros colegios. Este es el segundo cierre de un colegio particular de los últimos años, en 2018 cerró el Colesur, que estaba ubicado en Obrajes.

Carola Alba, representante de la Asociación de Padres de Familia dijo que esta situación implica un atropello. “Están jugando con la educación de nuestros hijos, no saben dónde van a ir”, reclamó.

El Loretto cumpliría 72 años de vida en 2023.

López argumentó que esta no es la primera orden de cierre del colegio. “Ustedes sabían que se estaba cerrando, la gestión pasada esto ya se dio a conocer, luego se ha reabierto de manera forzosa, no es el primer cierre, en la gestión 2021 el colegio no tenía que abrirse. Ustedes (papás) sabían del cierre de esta unidad”, informó.