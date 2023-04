Los dirigentes se respaldan en la condición de TCO que habrían recibido las comunidades urinsaya y anansaya de las comunidades, y utilizan como respaldo la Ley 3545, que entre otras cosas disposiciones establece el otorgamiento de personalidades jurídicas a pueblos indígenas “a solicitud de parte”, se define lo que es Función Económico Social, las áreas de descanso, el área de proyección de crecimiento de la mediana propiedad y lo que se comprende como “servidumbres ecológicas legales”, reportó .

Sin embargo, los dirigentes no dijeron nada respecto a la condición de reserva fiscal que tiene el Salar de Uyuni. Cinco de los seis hoteles están en las orillas del salar y uno, el de Teodoro Colque, se encuentran en el salar mismo, pero este último no recibe el mismo trato que los otros; es decir, no le presionan ni le piden pagos.